Доллар продолжает падать

Источник материала: Onliner

Новая неделя — новая жизнь корзины валют. Утро началось позитивно для евро и российского рубля, но доллар никак не может выкарабкаться из меланхолии. Обе иностранные валюты, кроме соседской, закончили прошлую неделю потерями. И если европейская валюта потихоньку стала прибавлять, то американская довольно активно дешевеет.

Доллар продолжил свой путь вниз и сбросил на старте торгов 1,37 копейки, начальный курс — 2,6145 рубля.

От евро пахнуло стабильностью и утренним ростом на 0,01 копейки. Он пока что стоит 3,1449 белорусского.

Российский рубль вырос на 1,75 копейки. Его сотня торгуется по 3,5198 белорусского.

В пятницу доллар подешевел на 0,82 копейки, до 2,6282. Евро потерял 1,91 копейки и стал стоить 3,1448. Российский рубль подорожал на 1,76 копейки, до 3,5023 за сотню.