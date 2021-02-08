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Доллар продолжает падать
Источник материала: Onliner
Новая неделя — новая жизнь корзины валют. Утро началось позитивно для евро и российского рубля, но доллар никак не может выкарабкаться из меланхолии. Обе иностранные валюты, кроме соседской, закончили прошлую неделю потерями. И если европейская валюта потихоньку стала прибавлять, то американская довольно активно дешевеет.
Доллар продолжил свой путь вниз и сбросил на старте торгов 1,37 копейки, начальный курс — 2,6145 рубля.
От евро пахнуло стабильностью и утренним ростом на 0,01 копейки. Он пока что стоит 3,1449 белорусского.
Российский рубль вырос на 1,75 копейки. Его сотня торгуется по 3,5198 белорусского.
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