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Зачем их туда свозят? Минчанин обнаружил «кладбище» киосков «Белсаюздрука»

08.02.2021 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

От взоров внимательных минчан не ускользнет ни одна деталь. Даже, казалось бы, незначительная (никогда не знаешь, чем для нас обернется это «незначительное»). Поэтому в телеграм-бот редакции каждый день приходят десятки сообщений о различных событиях и наблюдениях. Один из жителей столицы также заметил странное: в районе промзоны на улице Матусевича образовалось «кладбище» киосков «Белсаюздрука». «Свозят целыми днями, некоторые по виду совсем новые. Стоят на территории ЗАО „Сукно“», — написал молодой человек.

Зачем их туда свозят? Минчанин обнаружил «кладбище» киосков «Белсаюздрука»

Скопление вполне «работоспособных» киосков на «отшибе жизни» действительно выглядит подозрительно. Грешным делом можно подумать, что привычные и полезные ларьки хотят заменить на «постылые» «Табакерки»(киоски «Минсктранса» они же смогли частично заменить). Однако все оказалось куда радостней и перспективней. В середине прошлой недели мы отправили руководству «Белсаюздрука» официальный запрос, и вуаля — ответ на столе (вот бы все белорусские компании реагировали так же оперативно и четко). Оказалось, что в замеченном минчанином месте находится участок по ремонту зданий и сооружений, на территории которого проводится реконструкция торговых объектов «Белсаюздрука». Так что киоски не забыты и не заброшены.

«Организацией разработана программа развития торговой сети на 2020—2025 гг., предусматривающая поэтапную замену 300 существующих киосков на современные нестационарные торговые объекты — павильоны. В рамках проведения XXVIII Международной книжной выставки-ярмарки, которая будет проходить 18—21 февраля 2021 года по адресу пр. Победителей, 14, РУП „Белсоюзпечать“ представит новый экспериментальный павильон, планируемый к установке взамен киосков старого типа. В 2020 году торговая сеть предприятия пополнилась 17 многофункциональными нестационарными объектами со входом внутрь (павильонами) как в Минске, так и в областных филиалах предприятия», — ответили нам  в организации.





Что ж, павильоны, где можно купить конверты, газету или журнал, а заодно выпить кофе с шоколадкой, выглядят намного презентабельнее обычных киосков и хорошо вписались на улицах Минска. Будем ждать их в обновленном виде.

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Теги: Минск
 
 
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От взоров внимательных минчан не ускользнет ни одна деталь. Даже, казалось бы, незначительная (никогда не знаешь, чем для нас обернется это «незначительное»)....
 
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