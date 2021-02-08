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Видно — не видно. Что бывает, когда фура опережает на заснеженной трассе (видео)
Источник материала: Onliner
Недавно мы
Самые опытные знают, что важнее не то, в каком состоянии трасса, а то, в каком состоянии человек за рулем: насколько он внимателен, осторожен, объективно ли он оценивает окружающие условия.
— Мы там ехали по той же трассе в то же время. Да, были аварии, однако все мы ехали по колее друг за другом и держали дистанцию. Но встречались там и [неосторожные водители] в лице этого «фуровода». Когда он со мной поравнялся, скорость пришлось скидывать: под снегом лед — машину начало немного носить, — рассказал пользователь нашего форума с ником 2871093, опубликовавший это видео.
Приходится констатировать, что водитель автопоезда своими действиями не добился серьезного продвижения в потоке: собственно, перед автомобилем нашего читателя ему пришлось возвращаться в общую вереницу. Так оправданным ли было опережение?
— Что самое интересное: на этом участке, и впереди и сзади меня, ехали машины, мы двигались колонной по этой колее. Это единственная фура за всю дорогу, которая так «поливала», — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео. — Мы ехали 70—80 км/ч — не больше. Я как увидел в правое зеркало, что он сзади за мной обходит машины, то вцепился в руль. По наблюдениям, он быстрее 90 км/ч ехал.
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