Источник материала: Onliner

Недавно мы рассказывали , что творилось на трассе Минск — Бобруйск во время сильного снегопада. Напомним слова водителя, который там ехал: «Каждые 5—10 километров авария, машина в кювете, на встречке или в отбойнике. Этот промежуток с самого утра и по состоянию на 18:00 абсолютно не чищен. Скорость потока 50—70 км/ч. Но это не спасает. Снег лежит толстым слоем». А теперь смотрим видео другого водителя.

Самые опытные знают, что важнее не то, в каком состоянии трасса, а то, в каком состоянии человек за рулем: насколько он внимателен, осторожен, объективно ли он оценивает окружающие условия.

— Мы там ехали по той же трассе в то же время. Да, были аварии, однако все мы ехали по колее друг за другом и держали дистанцию. Но встречались там и [неосторожные водители] в лице этого «фуровода». Когда он со мной поравнялся, скорость пришлось скидывать: под снегом лед — машину начало немного носить, — рассказал пользователь нашего форума с ником 2871093, опубликовавший это видео.

Приходится констатировать, что водитель автопоезда своими действиями не добился серьезного продвижения в потоке: собственно, перед автомобилем нашего читателя ему пришлось возвращаться в общую вереницу. Так оправданным ли было опережение?

— Что самое интересное: на этом участке, и впереди и сзади меня, ехали машины, мы двигались колонной по этой колее. Это единственная фура за всю дорогу, которая так «поливала», — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео. — Мы ехали 70—80 км/ч — не больше. Я как увидел в правое зеркало, что он сзади за мной обходит машины, то вцепился в руль. По наблюдениям, он быстрее 90 км/ч ехал.

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