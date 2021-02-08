Дорогие господа. Обзор «убийц» AirPods Pro от Bang & Olufsen и Huawei

Источник материала: Onliner У нас уже вышло несколько материалов с обзорами компактных наушников. В качестве условного эталона мы взяли самые популярные в мире — AirPods Pro — не только из-за их популярности, но и благодаря сбалансированному качеству. К сегодняшнему мини-обзору мы отыскали парочку конкурентов-тяжеловесов, которые способны потягаться с «яблочной» гарнитурой не только в качестве, но и в цене. Так, Huawei FreeBuds Pro стоят примерно столько же, а Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport — и вовсе вдвое дороже. Все ли так сказочно при таком ценнике?

Бренд Bang & Olufsen — это Apple в мире аудиоустройств. Стоимость продуктов этой датской компании всегда была выше крыши небоскреба, но и лучшего качества звука я не слышал больше ни у одной беспроводной колонки или полноформатных наушников. Было интересно, как же обстоят дела с компактной гарнитурой.





По крайней мере один атрибут Bang & Olufsen у Beoplay E8 Sport есть — это очень высокая цена. Считается, что AirPods Pro стоят дорого. Тогда что говорить о «бэнгах», за которые просят вдвое больше, чем за хит от Apple?

Дизайн. Второе, что замечаешь после цены, — это дизайн и особенности конструкции. Взять, например, чехол — он куда более массивный и вычурный, чем яблочный «обмылок». Один только его вид настраивает на серьезный лад. Вполне можно подумать, что перед тобой не высокотехнологичная вещь, а футляр, в котором спрятано ювелирное украшение. Хорошо это или плохо, сказать сложно. Мне, например, такой подход не очень нравится. Наверное, привык к распространенному сегодня минимализму.





Есть по чехлу Beoplay E8 Sport и вопросы в плане практичности. Ребристая поверхность футляра будет на ура собирать всю грязь, которую к тому же не так просто вычистить.





Удобство. Сами наушники — два довольно крупных вкладыша со сложной системой креплений. В комплекте идет набор резиновых насадок разных размеров, чтобы уж точно все подошло к любым ушам. Подобрать-то можно, но все же удобной такую посадку не назовешь: Beoplay E8 Sport относятся к тем типам наушников, которые очень хорошо и крепко сидят в ухе, но которые не очень приятно вкручивать при надевании. Из-за этого даже не хочется лишний раз их снимать/вставлять. При этом от правильной посадки сильно зависит качество звука, так что момент важный.





Управление. Управление сенсорное по всей поверхности обоих наушников. Срабатывает всегда точно и хорошо. Но так как гарнитура очень плотно вставлена в ухо, силу прикосновения пальцев к корпусу наушников надо всегда рассчитывать очень точно, иначе при чрезмерном усилии может быть немного больно и очень неприятно.





Также стоит установить фирменное приложение. Оно не только покажет уровень зарядки девайса, но и позволит настроить эквалайзер. Последняя опция очень важна, так как, скорее всего, вам действительно придется поковыряться в настройке.

Звук. Все потому, что, в отличие от тех же AirPods Pro, наушники от Bang & Olufsen сложно назвать универсальными. Да, звук у них лучше, чем у Apple. Однако, чтобы это прочувствовать, придется экспериментировать с настройками эквалайзера под разные виды музыкальных треков. По умолчанию, например, в музыке с выпирающими низами нам показалось, что басов недостаточно — их нужно «подкрутить». Однако для более спокойных треков нужно будет снова играть с настройками.

То есть звук у Beoplay E8 Sport действительно лучше, чем у AirPods Pro, но его нужно «добыть». Кроме того, речь не об абсолютном двукратном превосходстве (как это наблюдается в цене), а об относительно небольшом преимуществе за счет более детальной проработки средних частот, которое можно различить только при непосредственном сравнении двух устройств.





При этом у Beoplay E8 Sport нет активного шумоподавления. Правда, с учетом конструкции его во многом заменяет пассивный шумодав, но до «оглушающей тишины» AirPods Pro им все равно далеко.

Еще один момент, который неприятно удивил: в тишине «бэнги» посвистывают и шумят. Этого, конечно, не слышно при прослушивании музыки, но на паузе может раздражать.

Автономность и зарядка. Здесь все отлично. Автономность у Beoplay E8 Sport на уровне «эйрподсов» и даже чуть выше. Если наушники от Apple без подзарядки выдерживают около 6 часов, то гарнитура Bang & Olufsen подтягивается ближе к 7.

От чехла зарядить наушники можно трижды (и еще чуть-чуть), то есть без подключения к розетке можно протянуть под 30 часов. Это тоже очень хороший показатель. Футляр, конечно же, поддерживает беспроводную зарядку.





Итог. Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport — наушники отличные, но не безупречные. И в первую очередь эта небезупречность проявляется в цене. Они классно звучат? Безусловно! Подходят для всех? Все-таки нет. Кажется, среди покупателей Beoplay E8 Sport будет больше всего поклонников техники Bang & Olufsen, которые не привыкли рассматривать ценники, но зато гарантированно получают топовый продукт от любимого бренда.

Компания Huawei уже выпускала несколько моделей беспородных наушников, но о конкуренции с AirPods Pro не могло быть и речи. С FreeBuds Pro ситуация другая. Видно, что разработчики решали две, казалось бы, противоположные задачи. С одной стороны, наушники старались сделать максимально непохожими на AirPods, с другой — функционально они должны были стать не просто не хуже, а лучше. Получилось?

Дизайн. Массивный матовый чехол и правда не спутаешь с футляром от AirPods Pro. Однако минимализм в дизайне присутствует. Для сопряжения со смартфонами сбоку есть кнопка, которая встроена в корпус настолько незаметно, что я не мог найти ее, пока не подсмотрел в инструкцию.





Сами наушники выполнены в формфакторе AirPods Pro, но при этом внешне максимально дистанцируются от «яблочного» гаджета. Зеркально-серебристый окрас и утолщенные ножки с очерченными гранями не дадут спутать эти наушники ни с какими другими. Для совсем непонятливых на всякий случай подписано: Huawei.





Удобство. К посадке наушников никаких вопросов нет. Подбираем резиновые насадки по размеру и вставляем в уши безо всяких вкручиваний. Процесс максимально приближен к AirPods Pro: гарнитура фиксируется без лишних усилий и неприятных ощущений.





А вот с чем проблема есть, так это с выниманием гарнитуры из футляра. Магниты очень сильно держат наушники, а зацепиться пальцами за их округлые чашки практически невозможно. Путем экспериментов и терзаний я пришел к выводу, что проще всего доставать гарнитуру, слегка надавливая на наушник с тыльной стороны — в таком случае он слегка смещается и позволяет ухватиться за него пальцами.

Управление. Производители решили не просто повторить то, что реализовано в AirPods Pro, но и усовершенствовать процесс. Здесь управление основными функциями тоже осуществляется с помощью сдавливания ножки наушника двумя пальцами. Сжал раз — поставил на паузу, два раза — запустил следующий трек, удержал секунду — переключился на режим шумоподавления. Из нововведений — возможность регулировать громкость, проведя пальцем вверх или вниз по ножке наушника. Работает все это добро безошибочно.





Есть и фирменное приложение, но только для Android, что ограничивает использование FreeBuds Pro с iPhone. Впрочем, основные функции все равно доступны, включая автоматическую паузу при снятии наушника и воспроизведение при надевании. Дополнительный бонус для обладателей телефонов от Huawei и Honor — автоматическое сопряжение с наушниками при их приближении к телефону.

Шумодав. В Huawei что-то намутили с шумоподавлением, которого здесь аж несколько режимов. Я оставил автоматический, чтобы не заморачиваться с выслушиванием разницы (она, по-моему, не очень заметная). Сам по себе шумодав — один из лучших в наушниках подобного формата.

Я специально попеременно менял AirPods Pro и FreeBuds Pro, чтобы прочувствовать все отличия. В комнате в это время работал робот-пылесос, в ванной грохотала стиральная машина, а на кухне я ради теста включил на полную воду из крана. Уж такие пандемические условия. Мне показалось, что наушники от Apple чуть лучше отсекли звук пылесоса, а от Huawei — шум воды из крана. Однако отличия эти незначительные, в целом я бы сказал, что с шумоподавлением оба устройства справляются одинаково хорошо.





Есть здесь и режим прозрачности, или звукопроницаемости. На мой взгляд, по сравнению с AirPods Pro он работает более грубо, транслируя в ухо не только окружающие звуки, но и многовато лишнего шума. При этом чувствуешь себя так, будто попробовал слуховой аппарат: обстановка слышна чуть громче, чем в реальности.

Есть также режим шумодава с усилением голосов. Возможно, это нужная и прикольная фишка, но мне не зашло: чувствуется какая-то искусственность и неестественность.

Звук. Звучат FreeBuds Pro очень похоже с AirPods Pro. Возможно, у последних чуть чище низкие частоты, а может, во мне говорит владелец наушников от Apple. Как бы то ни было, разница если и есть, то не для звукорежиссера — в пределах погрешности.

FreeBuds Pro тоже настроены на максимальную всеядность и универсальность. Мне не захотелось ковыряться с эквалайзером, потому что «из коробки» звук уже хорош настолько, чтобы без дополнительных настроек слушать музыку любых жанров.





Автономность и зарядка. Я слушал FreeBuds Pro в основном с выключенным шумодавом. Наушники продержались около 6 часов — и здесь максимально близко к AirPods Pro. Футляр позволит зарядить «уши» еще три раза. Беспроводная зарядка присутствует.

Итог. Huawei FreeBuds Pro видятся мне этаким аналогом AirPods Pro для Android-смартфонов. Как у AirPods функционал максимально раскрывается в экосистеме Apple, так и FreeBuds наиболее полно используются в среде Android. При этом функционально и по качеству исполнения оба девайса похожи друг на друга вплоть до цены. В общем, если вам хотелось чего-то вроде AirPods для Android, то, кажется, вот очень близкий к такому запросу претендент.

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