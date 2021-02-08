Источник материала: UDF



Фото: Ford

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые плохо продаваемые автомобили Излишне говорить, что пандемия коронавируса в 2020 году сильно сказалась на автомобильной отрасли, причем не лучшим образом. Даже список самых продаваемых...

Хотя это может оказаться положительным моментом для нынешних покупателей, поскольку у них появится выбор, исследование портала iSeeCars, в котором было представлено более 700 тыс. новых автомобилей, выставленных на продажу, показывает модели, которые пользовались наименьшим спросом в 2020 году.Возглавляет список Ford Escape, демонстрирующий колоссальные 90,4% выставленных на продажу новых автомобилей модели 2020 года. Хотя Escape является обычно популярным автомобилем, его продажи снизились из-за другого бюджетного автомобиля марки, созданного на той же платформе — Ford Bronco Sport.Также в первую десятку машин, хранящихся с прошлого года на складах дилеров, вошли и другие моднли Ford: Ecosport (второе место, 71,3%); Expedition (четвертое, 61,08%); Expedition Max (пятое, 59,2%); и Ranger (восьмое, 51,5%). Примечательно, что средний показатель по отрасли составляет 22,5%.Chevrolet Bolt занимает третье место в списке с 68,9% новых автомобилей, оставшихся на стоянках у дилеров с 2020 года. Hyundai Santa Fe занимает шестое место с 57,7%, в то время как Chrysler 300 (52%), Dodge Charger (51,2%) и Buick Envision (51,1%) замыкают десятку лидеров вместе с Ford Ranger.Интересно, что Hyundai Santa Fe — единственный неамериканский автомобиль в списке самых нераспроданных в прошлом году моделей.