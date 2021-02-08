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Названы самые плохо продаваемые автомобили

08.02.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые плохо продаваемые автомобили
Фото: Ford
Наряду с суматохой продаж в прошлом году, автомобильные бренды также отразили огромный избыток непроданных автомобилей 2020 модельного года.

Хотя это может оказаться положительным моментом для нынешних покупателей, поскольку у них появится выбор, исследование портала iSeeCars, в котором было представлено более 700 тыс. новых автомобилей, выставленных на продажу, показывает модели, которые пользовались наименьшим спросом в 2020 году.

Возглавляет список Ford Escape, демонстрирующий колоссальные 90,4% выставленных на продажу новых автомобилей модели 2020 года. Хотя Escape является обычно популярным автомобилем, его продажи снизились из-за другого бюджетного автомобиля марки, созданного на той же платформе — Ford Bronco Sport.

Также в первую десятку машин, хранящихся с прошлого года на складах дилеров, вошли и другие моднли Ford: Ecosport (второе место, 71,3%); Expedition (четвертое, 61,08%); Expedition Max (пятое, 59,2%); и Ranger (восьмое, 51,5%). Примечательно, что средний показатель по отрасли составляет 22,5%.

Chevrolet Bolt занимает третье место в списке с 68,9% новых автомобилей, оставшихся на стоянках у дилеров с 2020 года. Hyundai Santa Fe занимает шестое место с 57,7%, в то время как Chrysler 300 (52%), Dodge Charger (51,2%) и Buick Envision (51,1%) замыкают десятку лидеров вместе с Ford Ranger.

Интересно, что Hyundai Santa Fe — единственный неамериканский автомобиль в списке самых нераспроданных в прошлом году моделей.
 
 
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