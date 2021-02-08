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Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в Telegram

08.02.2021 10:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
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Телефонное мошенничество существует не первый год, но с развитием технологий злоумышленники перестали ограничиваться обычной голосовой связью. Новый бот для мессенджера Telegram, появившийся в интернете, потенциально может значительно затруднить пользователям возможность распознать недобросовестные входящие звонки.

По данным издания «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексея Дрозда, новый платный бот позволяет мошенникам подменять номера исходящих вызовов и изменять голос во время разговора. Таким образом, идентифицировать звонящего через мессенджер становится сложнее, а схемы обмана используются всё те же, что и при обычных звонках. По словам заместителя руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослава Каргалева, звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы.

С другой стороны, сервисами подмены номера пользуются не только мошенники. Спрос на такую услугу в 2020 году вырос и среди обычных граждан, и у легального бизнеса. В первую очередь такая необходимость возникла на фоне высокой популярности онлайн-заказов. Так, замена номера позволяет обезопасить клиентов и сотрудников компании от нежелательных звонков после оказания услуги. При этом по мнению технического директора Trend Micro в России и СНГ Михаила Кондрашина, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники, которым такие сервисы не нужны.

Эксперты также отмечают, что сотрудничество разработчиков бота с правоохранительными органами может помочь в поимке злоумышленников, поскольку создатели приложения способны фиксировать реальные телефонные номера всех участников разговора.
 
 
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Очередной платный бот, который позволяет мошенникам обманывать людей.
 
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