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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в Telegram Очередной платный бот, который позволяет мошенникам обманывать людей.

По данным изданиясо ссылкой на заявление главы отдела информационной безопасности «СерчИнформ», новый платный бот позволяет мошенникам подменять номера исходящих вызовов и изменять голос во время разговора. Таким образом, идентифицировать звонящего через мессенджер становится сложнее, а схемы обмана используются всё те же, что и при обычных звонках. По словам заместителя руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB, звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы.С другой стороны, сервисами подмены номера пользуются не только мошенники. Спрос на такую услугу в 2020 году вырос и среди обычных граждан, и у легального бизнеса. В первую очередь такая необходимость возникла на фоне высокой популярности онлайн-заказов. Так, замена номера позволяет обезопасить клиентов и сотрудников компании от нежелательных звонков после оказания услуги. При этом по мнению технического директора Trend Micro в России и СНГ, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники, которым такие сервисы не нужны.Эксперты также отмечают, что сотрудничество разработчиков бота с правоохранительными органами может помочь в поимке злоумышленников, поскольку создатели приложения способны фиксировать реальные телефонные номера всех участников разговора.