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Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным издания
С другой стороны, сервисами подмены номера пользуются не только мошенники. Спрос на такую услугу в 2020 году вырос и среди обычных граждан, и у легального бизнеса. В первую очередь такая необходимость возникла на фоне высокой популярности онлайн-заказов. Так, замена номера позволяет обезопасить клиентов и сотрудников компании от нежелательных звонков после оказания услуги. При этом по мнению технического директора Trend Micro в России и СНГ Михаила Кондрашина, наибольший ущерб наносят профессиональные телефонные мошенники, которым такие сервисы не нужны.
Эксперты также отмечают, что сотрудничество разработчиков бота с правоохранительными органами может помочь в поимке злоумышленников, поскольку создатели приложения способны фиксировать реальные телефонные номера всех участников разговора.
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Очередной платный бот, который позволяет мошенникам обманывать людей.
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