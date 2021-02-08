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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Android появится функция запрета слежки за пользователем Специалисты намерены ограничить сбор данных и отслеживание между приложениями.

Напомним, компания Apple объявила дату вступления в силу новых правил конфиденциальности App Tracking Transparency, призванных дать пользователю больший контроль за отслеживанием его активности. Новые правила будут внедрены весной 2021 года, когда выйдет следующая бета-версия iOS. Приложениям будет необходимо получать разрешение пользователей на отслеживание любых данных, включая уникальный идентификатор для рекламодателей (The Identifier for Advertisers, IDFA) и активность в браузере.Решение Google, вероятно, будет менее строгим и не потребует запроса на включение отслеживания данных, как у Apple. Функция для Android все еще находится на начальной стадии разработки, и Google еще не решила, когда она будет внедрена.