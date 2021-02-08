life:) предлагает скидки на смартфоны и фитнес-браслеты. Что отдается выгоднее, чем обычно

Источник материала: Tut.by

В life:) предлагают ряд смартфонов и другой техники со скидками. Правда, с оператором придется заключить контракт на обслуживание по определенным тарифам. Об этом говорится на сайте компании.





В сообщении оператора говорится: «Специальная цена действует при покупке одним платежом с тарифом „Шейк“ или „Play“». Нам также уточнили, что акционное предложение действует по 11 марта, и что количество товара по специальным ценам ограничено.

Впрочем, некоторые устройства действительно предлагаются сильно дешевле, чем обычно. Так, например, Honor 9X отдают за 318 рублей вместо 639 рублей. Правда, тариф нужно подключить на 24 месяца. С приличной скидкой отдают и, скажем, Xiaomi Redmi 9 в конфигурации с 3/32 ГБ памяти. Он стоит 225 рублей вместо 450 рублей (при заключении контракта на 24 месяца).

Из того, что еще привлекает внимание, это фитнес-браслеты. Так, при подключении тарифного плана на 12 месяцев Xiaomi Mi Smart Band 4 стоит 39 рублей (вместо 78 рублей), Mi Smart Band 5 — 48 рублей (вместо 99 рублей), Honor Band 5 — 48 рублей (вместо 99 рублей). А если подключить тариф на 19 месяцев, то смарт-часы Huawei Watch Fit будут стоить 129 рублей вместо 267 рублей.