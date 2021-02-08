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life:) предлагает скидки на смартфоны и фитнес-браслеты. Что отдается выгоднее, чем обычно
Источник материала: Tut.by
В life:) предлагают ряд смартфонов и другой техники со скидками. Правда, с оператором придется заключить контракт на обслуживание по определенным тарифам. Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении оператора говорится: «Специальная цена действует при покупке одним платежом с тарифом „Шейк“ или „Play“». Нам также уточнили, что акционное предложение действует по 11 марта, и что количество товара по специальным ценам ограничено.
Впрочем, некоторые устройства действительно предлагаются сильно дешевле, чем обычно. Так, например,
Из того, что еще привлекает внимание, это фитнес-браслеты. Так, при подключении тарифного плана на 12 месяцев
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