Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+ рассекречены до анонса

Источник материала: Tut.by

Xiaomi, вероятно, собирается представить еще два флагманских смартфона — Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+. Характеристики устройств опубликовали на Gizmochina до анонса аппаратов.





Впрочем, в издании уточняют: оценить подлинность данных на 100% не получилось, так что относиться к этой информации пока стоит с настороженностью.

Mi 11 Pro

В активе окажется экран на 6,81 дюйма с разрешением 2K и частотой в 120 Гц. Основная камера с лазерным автофокусом будет состоять из модулей на 50 Мп, 48 Мп, 48 Мп (5-кратный телефото). И еще якобы цифровой зум достигнет показателя в 120x. Фронтальная камера — на 20 Мп. Процессор — Qualcomm Snapdragon 888.

Батарея — 5000 мА·ч, с проводной и беспроводной подзарядками на 67 Вт. Сканер отпечатков разместится в экране, ожидается использование беспроводных модулей Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC. Кроме того, смартфон оснастят стереодинамиками Harman Kardon и защитой от воды и пыли (IP53 или IP68). Телефон будет весить 220 граммов, примерные габариты — 164,3×74,6×9,0 мм.

Цена модели с 8/256 ГБ памяти якобы составит в Китае 773 доллара, с 12/256 ГБ — 835 долларов.

Mi 11 Pro+

Экран окажется таким же, что и в Mi 11 Pro. Процессор и объем памяти такие же — Snapdragon 888, 8/12 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной. Конфигурация камеры окажется такой: 50 Мп, 48 Мп, 48 Мп (10-кратный оптический зум), 12 Мп (2-кратный оптический зум). Фронтальный модуль — 32 Мп.

Батарея — 5000 мА·ч, но якобы уже с 120-ваттной проводной зарядкой и 67-ваттной беспроводной. Степень защиты от воды — IP68, габариты — 164,3×74,6×9,5 мм, вес — 230 граммов.

Предполагаемая цена новинок в Китае — 866 и 928 долларов за версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти.

Правда, точная дата анонса Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+ пока не объявляется.