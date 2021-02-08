Около границы водитель BMW насмерть сбил дальнобойщика, который помогал коллеге заехать на стоянку

Источник материала: Tut.by

Рано утром 7 февраля в Вороновском районе насмерть сбили 26-летнего пешехода, который помогал заехать на стоянку грузовому автомобилю Mercedes. Мужчина был в жилете со световозвращающими элементами, сообщает ГАИ.



Фото: vk.com/grodnogai

Трагедия произошла около 05.40 утра.

26-летний водитель BMW ехал по трассе М11 Граница Литвы — Лида — Слоним со стороны деревни Бенякони — и врезался в находившегося на правом крае проезжей части 26-летнего пешехода и фуру. На пешеходе был жилет со светоотражающими элементами.



Фото: vk.com/grodnogai

Пешеход стоял рядом с грузовиком: водитель того хотел попасть на стоянку, парень помогал заехать.



Фото: vk.com/grodnogai

После аварии пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, где в 13.40 умер. Молодой человек был водителем-международником.