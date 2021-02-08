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Новый тренажер для связистов поступил в Военную академию
08.02.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. С началом серийного производства в учебном классе Военной академии установлено новейшее оборудование. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.
Тропосферная станция предназначена для развертывания и обеспечения работы цифровых линий связи, коммутации, маршрутизации цифровых каналов. Позволяет предоставлять данные управления различных видов связи на полевых пунктах управления Вооруженных Сил в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях.
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Тропосферная станция предназначена для развертывания и обеспечения работы цифровых линий связи, коммутации, маршрутизации цифровых каналов.
Станция может базироваться на стационарных и мобильных платформах. Разработкой занимались конструкторы предприятия "Горизонт".
Оборудование учебного класса является актуальным и своевременным шагом в организации учебного процесса в связи с началом серийного производства данного типа техники и поставок мобильных станций тропосферной связи в белорусскую армию.
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Оборудование тропосферной связи установлено на кафедре для курсантов, обучающихся в главном офицерском ВУЗе Беларуси.
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