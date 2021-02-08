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Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались

08.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались

  • 8.02.2021, 11:00
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Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались
архивное фото

Целый ряд столичных районов вышел на акцию.

В Минске вечером в воскресенье, 7 января, активизировались протестные мероприятия. 2 человека задержаны, пишет thinktanks.by.

По информации телеграм-чатов, в морозное воскресенье, 7 февраля, в Минске во второй половине дня активизировались протестные прогулки граждан. Акции прошли в Малиновке, Уручье, Боровлянах и в районе улицы Ангарская.

В то же время более сотни активностей в знак солидарности с Беларусью зафиксировано в других странах.

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в воскресенье, 7 февраля, видимо за участие в протестных мероприятиях, было задержано 2 человека.

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Теги: Минск
 
 
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Целый ряд столичных районов вышел на акцию.
 
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