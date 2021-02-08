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Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались
Источник материала: Хартия'97
Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались
Целый ряд столичных районов вышел на акцию.
В Минске вечером в воскресенье, 7 января, активизировались протестные мероприятия. 2 человека задержаны, пишет
По информации телеграм-чатов, в морозное воскресенье, 7 февраля, в Минске во второй половине дня активизировались протестные прогулки граждан. Акции прошли в Малиновке, Уручье, Боровлянах и в районе улицы Ангарская.
В то же время более сотни активностей в знак солидарности с Беларусью зафиксировано в других странах.
По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в воскресенье, 7 февраля, видимо за участие в протестных мероприятиях, было задержано 2 человека.
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Целый ряд столичных районов вышел на акцию.
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