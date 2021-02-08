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Почобут: Когда посол США приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять дилемма
08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист Анджей Почобут – о последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской.
– Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелигитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты, –
Как это грамотно можно совместить показала недавно назначенный посол США Джули Фишер. Она просто сначала
Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:
Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии, в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла, уже не будет.
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О последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской.
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