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Почобут: Когда посол США приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять дилемма

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналист Анджей Почобут – о последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской.

Почобут: Когда посол США приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять дилемма

– Помнится, специально обученные люди очень ехидничали по поводу того, как после признания Александра Лукашенко нелигитимным западные послы будут вручать ему верительные грамоты, – пишет Почобут. – Мол если нелигитимный то какие грамоты...

Как это грамотно можно совместить показала недавно назначенный посол США Джули Фишер. Она просто сначала встретилась со Светланой Тихановской.

Теперь, когда Фишер приедет в Минск, перед Лукашенко будет стоять альтернатива:

  1. Сделать вид, что ничего не случилось и таким образом, создать прецедент, когда новоназначенный посол публично встречается с Тихановской и только потом с Лукашенко.
  2. Скандалить, не принимая Джули Фишер.

Что выберет Лукашенко? Не знаю, но заявленной победы лукашенковской дипломатии, в связи с возможным приездом в Беларусь американского посла, уже не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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О последствиях встречи Джули Фишер со Светланой Тихановской.
 
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