Аналитики: Apple остановит выпуск iPhone 12 mini из-за низкого спроса

Источник материала: Onliner

Apple рассматривает возможность прекращения выпуска iPhone 12 mini из-за низкого спроса на эту модель, сообщает Business Insider. Производство могут свернуть во второй половине нынешнего года, предполагают аналитики компании JP Morgan Chase.

Ранее компания снижала объемы производства iPhone 12 mini с 11 миллионов экземпляров до 9 миллионов. Самый доступный iPhone из новой линейки сильно уступает по популярности остальным моделям, и его выпуск могут прекратить уже через полгода, хотя обычно Apple оставляет на конвейере некоторые из прошлогодних моделей.

Также в JP Morgan Chase предполагают, что в нынешнем году не будет нового iPhone SE.

Прогноз на линейку iPhone 13, которую представят этой осенью, положительный: компания якобы закажет выпуск 80—90 миллионов смартфонов. Объем выпуска семейства iPhone 12 составляет около 76 миллионов экземпляров.