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Японец до неузнаваемости переделал Nissan GT-R. Как вам?

08.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Автолюбители по всему миру уже ждут новое поколение Nissan GT-R. При этом R35 не теряет актуальности и постоянно дорабатывается энтузиастами c большими кошельками. Вообще, нынешний GT-R — один из самых популярных автомобилей для тюнинга из выпускающихся.

Обычно доработка экстерьера Nissan GT-R заключается в обвесе, новых дисках и каком-нибудь уникальном оттенке кузова. Но владелец этого спорткара решил выделиться даже на фоне тюнингованных GT-R. Данный автомобиль катается по Японии, и снимок, опубликованный в социальных сетях и на профильных форумах, вызвал бурные обсуждения.

Даже не верится, что кто-то отдал на растерзание кузов, в общем-то, недешевой машины. Задний диффузор автомобиля напоминает выставку жалюзи, а количеству геометрических форм на боковых частях кузова позавидует «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Понятно, что аэродинамику все эти элементы скорее портят. Но как насчет внешнего вида? Он стал лучше?

Как вам такой тюнинг?

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Nissan Sentra VII (B17), 2015 г.в., 115 250 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
23 128 р.
8800$ / 7354€
Nissan X-Trail III (T32) SE+, 2015 г.в., 160 000 км
внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
39 420 р.
14 999$ / 12 535€
Nissan Qashqai II SE, 2016 г.в., 99 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
39 160 р.
14 900$ / 12 452€
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Автолюбители по всему миру уже ждут новое поколение Nissan GT-R. При этом R35 не теряет актуальности и постоянно дорабатывается энтузиастами c большими кошельками....
 
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