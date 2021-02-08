ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Как мне проводить отдых?» Белорус обратился к Лукашенко, чтобы разрешили ловить рыбу в Березинском заповеднике (видео)

08.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель Иван Срельченок. Он живет вблизи территории Березинского биосферного заповедника, но официально не зарегистрирован по месту жительства, поэтому не может ловить рыбу из вод притоков Березины. Мужчина обеспокоен: жизнь неполноценна, поэтому он записал видеообращение к Александру Лукашенко.

«Александр Григорьевич Лукашенко, прошу разобраться в этом вопросе. Жил я в Березинском заповеднике, школу (здесь) закончил — рыбачить не могу. Как мне проводить отдых? Не дают разрешения. Только тем, у кого прописка. Я же не браконьер, ни сетями, ничем... Только на спининг, на удочку ловлю. Как жизнь вот мне проводить? И домик у меня там находится, но не прописан. Помогите, пожалуйста, в этом вопросе», — говорит мужчина.

На сайте Березинского биосферного заповедника действительно указано, что на специально выделенных участках заповедника разрешен любительский лов рыбы гражданам, проживающим (зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания) в его границах, их близким родственникам, работникам заповедника, а также гражданам, временно проживающим в гостиницах и гостевых домиках заповедника.

«Участки для любительского лова рыбы для граждан временно проживающих (зарегистрированных по месту пребывания) в населенных пунктах внутри границ заповедника ограничиваются только рекой Бузянкой (Сергуч) и Сергучским каналом на протяжении от точки впадения Сергучского канала в реку Березина на юге до моста через реку Бузянку на автомобильной дороге М3», — говорится на сайте.

Ситуация действительно патовая, поэтому опрос.

А вы бы разрешили мужчине рыбачить?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию Onliner обратился читатель Иван Срельченок. Он живет вблизи территории Березинского биосферного заповедника, но официально не зарегистрирован по месту...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечером в воскресенье протесты в Минске активизировались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by