«Как мне проводить отдых?» Белорус обратился к Лукашенко, чтобы разрешили ловить рыбу в Березинском заповеднике (видео)

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель Иван Срельченок. Он живет вблизи территории Березинского биосферного заповедника, но официально не зарегистрирован по месту жительства, поэтому не может ловить рыбу из вод притоков Березины. Мужчина обеспокоен: жизнь неполноценна, поэтому он записал видеообращение к Александру Лукашенко.

«Александр Григорьевич Лукашенко, прошу разобраться в этом вопросе. Жил я в Березинском заповеднике, школу (здесь) закончил — рыбачить не могу. Как мне проводить отдых? Не дают разрешения. Только тем, у кого прописка. Я же не браконьер, ни сетями, ничем... Только на спининг, на удочку ловлю. Как жизнь вот мне проводить? И домик у меня там находится, но не прописан. Помогите, пожалуйста, в этом вопросе», — говорит мужчина.

На сайте Березинского биосферного заповедника действительно указано, что на специально выделенных участках заповедника разрешен любительский лов рыбы гражданам, проживающим (зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания) в его границах, их близким родственникам, работникам заповедника, а также гражданам, временно проживающим в гостиницах и гостевых домиках заповедника.

«Участки для любительского лова рыбы для граждан временно проживающих (зарегистрированных по месту пребывания) в населенных пунктах внутри границ заповедника ограничиваются только рекой Бузянкой (Сергуч) и Сергучским каналом на протяжении от точки впадения Сергучского канала в реку Березина на юге до моста через реку Бузянку на автомобильной дороге М3», — говорится на сайте.

Ситуация действительно патовая, поэтому опрос.

А вы бы разрешили мужчине рыбачить?

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