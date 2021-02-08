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Обновленный Lada Largus начали поставлять дилерам

08.02.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В группе AvtoVAZ News разместили фотографии с обновленными Lada Largus на автовозах. Источники сообщают, что рестайлинговый универсал уже начали поставлять российским дилерам. Значит, скоро новинка доедет и до нас.

Полноценное производство машины началось несколько дней назад, а тестовые экземпляры собирались еще в январе. Как мы уже сообщали, дебютной партией стали «вседорожные» Largus Cross в топовом исполнении. Универсал получил Х-образное оформление передней части в стиле Vesta и новой Granta. Отметим, что универсал действительно посвежел, и не скажешь, что стилистика кузова создавалась в начале нулевых.

Обновленный Lada Largus начали поставлять дилерам

Передняя оптика здесь от Renault Logan 2. Наружные зеркала достались от Lada Vesta. Боковые кузовные детали остались прежними. В салоне есть детали от нынешнего Renault Duster. Руль от Vesta. Приборная панель, кресла и центральный подлокотник похожи на те, что устанавливаются на Lada XRAY Cross. Под капотом без изменений — 1,6-литровый атмосферник, работающий в паре с 5-МКП. К сожалению, ESP автомобиль так и не получил.

LADA 4x4, 1982 г.в., 49 000 км
зеленый, внедорожник, дизель 1.6 л, механическая, полный привод
6518 р.
2480$ / 2073€
LADA Kalina I, 2008 г.в., 260 000 км
бордовый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
4205 р.
1600$ / 1337€
LADA Vesta I SW, 2018 г.в., 52 000 км
коричневый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 000 р.
8751$ / 7314€
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В группе AvtoVAZ News разместили фотографии с обновленными Lada Largus на автовозах. Источники сообщают, что рестайлинговый универсал уже начали поставлять российским...
 
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