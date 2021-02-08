Обновленный Lada Largus начали поставлять дилерам

Источник материала: Onliner

В группе AvtoVAZ News разместили фотографии с обновленными Lada Largus на автовозах. Источники сообщают, что рестайлинговый универсал уже начали поставлять российским дилерам. Значит, скоро новинка доедет и до нас.

Полноценное производство машины началось несколько дней назад, а тестовые экземпляры собирались еще в январе. Как мы уже сообщали, дебютной партией стали «вседорожные» Largus Cross в топовом исполнении. Универсал получил Х-образное оформление передней части в стиле Vesta и новой Granta. Отметим, что универсал действительно посвежел, и не скажешь, что стилистика кузова создавалась в начале нулевых.





Передняя оптика здесь от Renault Logan 2. Наружные зеркала достались от Lada Vesta. Боковые кузовные детали остались прежними. В салоне есть детали от нынешнего Renault Duster. Руль от Vesta. Приборная панель, кресла и центральный подлокотник похожи на те, что устанавливаются на Lada XRAY Cross. Под капотом без изменений — 1,6-литровый атмосферник, работающий в паре с 5-МКП. К сожалению, ESP автомобиль так и не получил.