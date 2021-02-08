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Цепь солидарности в Минске / Еврорадио

«Некоторые дети оказались в произвольном заключении и им предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения — такие же как и взрослым», — отметила Аиша Джанг.

«Это бесчеловечное обращение с детьми со стороны государства в политических целях и уродливая кампания запугивания любого инакомыслия должны быть немедленно прекращены», — заявила Аиша Джанг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси за политику преследуют даже детей — Amnesty International В конце января Amnesty International запустила глобальную кампанию солидарности с гражданами Беларуси.

Ее заявление прозвучало на очередном брифинге, который Amnesty International теперь периодически проводит в рамках кампани #StandWithBelarus.Она также напомнила о практике, когда «детям в возрасте от восьми лет в школах угрожали, что над их политически активными родителями расправятся». Такое поведение властей — угрозы или изъятие детей из «политически неблагонадежных» семей — делает детей, по сути, заложниками государства.На брифинге, в частности, прозвучала история 14-ти летнего Олега (имя изменено), которого задержали в Минске 12 августа вместе с другими демонстрантами. В кармане у него нашли небольшую листовку с бело-красно-белым флагом. В итоге в семью зачастили службы опеки.Такие факты не единичны. В конце минувшей недели TUT.BY опубликовал очередную историю о семье, которой заинтересовались службы опеки. Отца оштрафовали за бело-красно-белые жалюзи, и тут же в колледже и школе, где учатся его дети, началась активная работа: старшего ребенка вызвали на разговор в администрацию колледжа, с младшим начали работать психологи.В конце января Amnesty International запустила глобальную кампанию солидарности с гражданами Беларуси и против жестокости милиции. Старт акции дал доклад о нарушениях прав человека в стране после выборов. Авторы документа писали, в том числе, о том, что белорусская судебная система не может взять ситуацию под контроль, и что правосудие в Беларуси «теперь должно осуществляться на международном уровне».