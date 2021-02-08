ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за политику преследуют даже детей — Amnesty International

08.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Беларуси за политику преследуют даже детей — Amnesty International
Цепь солидарности в Минске / Еврорадио
Белорусские власти увлеклись подавлением инакомыслия и в итоге стали обращаться с детьми совершенно неприемлемым способом, заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.

Ее заявление прозвучало на очередном брифинге, который Amnesty International теперь периодически проводит в рамках кампани #StandWithBelarus.

«Некоторые дети оказались в произвольном заключении и им предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения — такие же как и взрослым», — отметила Аиша Джанг.


Она также напомнила о практике, когда «детям в возрасте от восьми лет в школах угрожали, что над их политически активными родителями расправятся». Такое поведение властей — угрозы или изъятие детей из «политически неблагонадежных» семей — делает детей, по сути, заложниками государства.

На брифинге, в частности, прозвучала история 14-ти летнего Олега (имя изменено), которого задержали в Минске 12 августа вместе с другими демонстрантами. В кармане у него нашли небольшую листовку с бело-красно-белым флагом. В итоге в семью зачастили службы опеки.

«Это бесчеловечное обращение с детьми со стороны государства в политических целях и уродливая кампания запугивания любого инакомыслия должны быть немедленно прекращены», — заявила Аиша Джанг.


Такие факты не единичны. В конце минувшей недели TUT.BY опубликовал очередную историю о семье, которой заинтересовались службы опеки. Отца оштрафовали за бело-красно-белые жалюзи, и тут же в колледже и школе, где учатся его дети, началась активная работа: старшего ребенка вызвали на разговор в администрацию колледжа, с младшим начали работать психологи.

В конце января Amnesty International запустила глобальную кампанию солидарности с гражданами Беларуси и против жестокости милиции. Старт акции дал доклад о нарушениях прав человека в стране после выборов. Авторы документа писали, в том числе, о том, что белорусская судебная система не может взять ситуацию под контроль, и что правосудие в Беларуси «теперь должно осуществляться на международном уровне».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце января Amnesty International запустила глобальную кампанию солидарности с гражданами Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
На мозырском заводе «Беларускабель» - очень тяжелая ситуация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by