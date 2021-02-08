ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля

08.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля
Коллаж: РБК-Украина
8 февраля православные христиане вспоминают преподобного Феодора Студита, игумена. По поверьям, сегодня, в один из самых мистических дней в году, покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле.

Какие с этим днем связаны запреты, традиции и приметы, рассказывает Lady.tochka.net.

Традиции дня


В этот день было принято приходить в церковь и молиться преподобному Федору. Православные христиане верят, что святой может помочь в исцелении от грудных болезней и от болей в желудке. У него было принято просить о здоровье для себя и близких.

В народе в этот день по легендам покойные «приходили» к тем, кто забыл о них. Души умерших являлись к тем, кто давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за упокой души. Чтобы не наслать на себя беду, было принято оставлять с внешней стороны окна гостинцы, а также навещать могилы близких умерших в светлое время суток. Также было принято сыпать на могилы золу и просить души умерших не беспокоить живых. Покойные родственники не «приходили», если в доме ночевал посторонний человек.

В этот день заказывали молебен за упокой душ родственников, кропили дом святой водой.

Те кто родился в этот день должны были есть гороховую кашу, чтобы набраться сил на весь будущий год.

Запреты на 8 февраля


8 февраля лучше не заниматься уборкой, а особенно – мытьем полов. Считается, что так можно избавиться от всего хорошего: удачи, достатка и даже от здоровья.

Не рекомендуется в этот день не только носить грязную одежду, но и допускать “грязные” мысли (завидовать или желать зла). В противном случае можно лишиться удачи на ближайший год. А весь негатив этого дня вернется в троекратном размере.

Также не дают 8 февраля обещаний, которые не смогут выполнить вовремя.

Категорически нельзя в Федоров день конфликтовать, лучше вообще остаться дома, не стоит планировать дальних поездок.

Приметы на 8 февраля



Безветренная и ясная погода – скоро придет весна.

Какая погода на Федора, такова и весна будет.

Метель - зиме еще долго быть.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На ютубе зьявіўся канал Deutsche Welle, прысьвечаны Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by