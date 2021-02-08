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Запреты на 8 февраля

Приметы на 8 февраля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метлой выгоните удачу и достаток: главные запреты и традиции на 8 февраля Какая погода на Федора, такова и весна будет.

Какие с этим днем связаны запреты, традиции и приметы,Lady.tochka.net.В этот день было принято приходить в церковь и молиться преподобному Федору. Православные христиане верят, что святой может помочь в исцелении от грудных болезней и от болей в желудке. У него было принято просить о здоровье для себя и близких.В народе в этот день по легендам покойные «приходили» к тем, кто забыл о них. Души умерших являлись к тем, кто давно не навещал их могилы и не ставил свечи в церкви за упокой души. Чтобы не наслать на себя беду, было принято оставлять с внешней стороны окна гостинцы, а также навещать могилы близких умерших в светлое время суток. Также было принято сыпать на могилы золу и просить души умерших не беспокоить живых. Покойные родственники не «приходили», если в доме ночевал посторонний человек.В этот день заказывали молебен за упокой душ родственников, кропили дом святой водой.Те кто родился в этот день должны были есть гороховую кашу, чтобы набраться сил на весь будущий год.8 февраля лучше не заниматься уборкой, а особенно – мытьем полов. Считается, что так можно избавиться от всего хорошего: удачи, достатка и даже от здоровья.Не рекомендуется в этот день не только носить грязную одежду, но и допускать “грязные” мысли (завидовать или желать зла). В противном случае можно лишиться удачи на ближайший год. А весь негатив этого дня вернется в троекратном размере.Также не дают 8 февраля обещаний, которые не смогут выполнить вовремя.Категорически нельзя в Федоров день конфликтовать, лучше вообще остаться дома, не стоит планировать дальних поездок.Безветренная и ясная погода – скоро придет весна.Какая погода на Федора, такова и весна будет.Метель - зиме еще долго быть.