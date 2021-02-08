|
Российский рубль подскочил до максимума за 5 месяцев утром 8 февраля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сегодня стоимость корзины валют выросла ещё на 0,10%, а с начала февраля уже на 0,70%. Это в 23(!) раза больше, чем было за весь январь.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара упал на 0,0127 BYN до 2,6155 BYN/USD. Американец дешевеет уже третий день и за это время его курс обвалился на 0,0249 BYN до минимума за 10 дней.
Курс евро подрос на 0,0002 BYN до 3,1450 BYN/EUR.
За предыдущие два дня стоимость евро рухнула на 0,0314 BYN.
Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0174 BYN до 3,5197 BYN/100 RUB и с максимума за месяц улетел на максимум за пять месяцев.
Последний раз стоимость сотни российских рублей поднималась выше на торгах 2 сентября 2020 года.
За последние десять торгов рубль РФ подорожал уже на 0,1062 BYN.
Московская биржа
Российский рубль бодро начал торги утром в понедельник. Курс доллара снизился до отметки 74,29 российских рублей — это минимальный уровень почти за три недели.
Стоимость евро тоже поползла вниз. Так, в первые минуты торгов на МосБирже предлагали за 1 евро всего 89,36 российских рублей. Это почти минимум за три недели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс евро подрос на 0,0002 BYN до 3,1450 BYN/EUR.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)