ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский рубль подскочил до максимума за 5 месяцев утром 8 февраля

08.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российский рубль подскочил до максимума за 5 месяцев утром 8 февраля
Иллюстративное фото
Доллар подешевел до минимума с конца января утром на БВФБ, но валютная корзина подорожала уже 10(!) раз подряд до максимума за 158 дней (более 5 месяцев).

Сегодня стоимость корзины валют выросла ещё на 0,10%, а с начала февраля уже на 0,70%. Это в 23(!) раза больше, чем было за весь январь.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:11:

Курс доллара упал на 0,0127 BYN до 2,6155 BYN/USD. Американец дешевеет уже третий день и за это время его курс обвалился на 0,0249 BYN до минимума за 10 дней.

Курс евро подрос на 0,0002 BYN до 3,1450 BYN/EUR.

За предыдущие два дня стоимость евро рухнула на 0,0314 BYN.

Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0174 BYN до 3,5197 BYN/100 RUB и с максимума за месяц улетел на максимум за пять месяцев.

Последний раз стоимость сотни российских рублей поднималась выше на торгах 2 сентября 2020 года.

За последние десять торгов рубль РФ подорожал уже на 0,1062 BYN.

Московская биржа


Российский рубль бодро начал торги утром в понедельник. Курс доллара снизился до отметки 74,29 российских рублей — это минимальный уровень почти за три недели.

Стоимость евро тоже поползла вниз. Так, в первые минуты торгов на МосБирже предлагали за 1 евро всего 89,36 российских рублей. Это почти минимум за три недели.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый тренажер для связистов поступил в Военную академию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by