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«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — сообщил предприниматель.

«В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — написал Дуров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Telegram заблокировал каналы с данными силовиков и участников протестов По словам Дурова, комментаторы каналов призывают к насилию, что нарушает правила пользования мессенджером.

Аналогичная мера касалась каналов, где есть сведения о прокурорах, судьях, правоохранителях, журналистах и медиаменеджерах.В октябре Дуров также рассказывал о требованиях Apple удалить три канала, где публиковались данные белорусских силовиков и чиновников; однако в компании уточняли, что их претензии касались отдельных постов. Каналы по-прежнему доступны.