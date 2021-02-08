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Telegram заблокировал каналы с данными силовиков и участников протестов

08.02.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Telegram заблокировал каналы с данными силовиков и участников протестов
Иллюстративное фото
Создатель Telegram Павел Дуров обратился с просьбой к пользователям мессенджера не распространять личные данные других людей. Он также попросил их не призывать к насилию.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России», — сообщил предприниматель.


Аналогичная мера касалась каналов, где есть сведения о прокурорах, судьях, правоохранителях, журналистах и медиаменеджерах.

«В связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS — оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — написал Дуров.


В октябре Дуров также рассказывал о требованиях Apple удалить три канала, где публиковались данные белорусских силовиков и чиновников; однако в компании уточняли, что их претензии касались отдельных постов. Каналы по-прежнему доступны.
 
 
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По словам Дурова, комментаторы каналов призывают к насилию, что нарушает правила пользования мессенджером.
 
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