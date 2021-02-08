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Процветаем! Консервы в счёт зарплаты получили работники двух предприятий в Брестской области

08.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Круговичском лесничестве Ганцевичского лесхоза работникам предложили приобрести консервы из карпа в счёт части зарплаты.



Об этом сообщил один из работников лесхоза. В Круговичском лесничестве работает 42 человека. По словам сотрудников предприятия, особого желания покупать консервы из рыбы у них не было. Но на просьбу многие работники лесного хозяйства откликнулись. Жестянка консервированного карпа стоила 2 рубля 73 копейки. Это дешевле, чем в некоторых магазинах.

Кто-то из работников набрал консервированного продукта Любанского рыбокомбината с запасом: по пять и даже десять банок. А кто-то проигнорировал предложение.
 
Кто-то консервы хватил, а кому-то они показались с запахом болота. А делается продукт в Любани из карпов рыбхоза «Локтыши». Там уже с мая 2020 года часть зарплаты выплачивали консервами. Тогда генеральный директор Геннадий Жибурт объяснял, что это вынужденная мера в сложном финансовом положении, чтобы люди не потеряли работу, а также возможность поддержать предприятие.

– Рыбхоз не рассчитался за поставленные дрова, поэтому пришлось долги забрать продукцией, – объяснил директор лесхоза Игорь Шейч. – Было предложено работникам, кто желает, приобрести консервы. Никто не заставлял – кто хотел, тот покупал. Я и сам купил с десяток баночек.

Директор рыбхоза Геннадий Жибурт подтвердил, что рыбхоз действительно из-за финансовых проблем в хозяйстве за дрова с лесхозом рассчитались продукцией.


Эта история с консервами незначительная и обычная на первый взгляд. Но в то же время – тревожный звоночек: а что будет дальше, если наши предприятия будут накапливать долги и не смогут рассчитываться?

Сначала за продукцию, топливо, корма, удобрения, а потом дойдет и до задержки зарплат. Многие экономисты-эксперты прогнозируют непростые времена. Не исключено, что скоро наступит период, когда бартер снова станет обычной практикой. А времена, когда колхозы, предприятия в нашем районе банкротились и зарплаты не платили по несколько месяцев, ещё многие из читателей помнят.

Например, в 2002 году газета «Ганцавіцкі час» писала о том, что зарплату в трёх колхозах работникам выдали собственной напечатанной валютой. Отовариться по таким деньгам можно было только в магазинах райпотребсоюза по месту жительства. Правда, после жалоб людей, опубликованных в издании, самодельная валюта быстро перестала существовать.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Круговичском лесничестве Ганцевичского лесхоза работникам предложили приобрести консервы из карпа в счёт части зарплаты.
 
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