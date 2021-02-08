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За выстрел из винтовки в подростка суд наказывает домашней "химией", за цветы, брошенные в сторону ОМОНа -- годами в колонии

08.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приговором суда Барановичского района и города Барановичи местному жителю было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 5 лет.



По информации пресс-службы Брестского областного суда, 1 июля 2020 года обвиняемый находился у входной калитки во двор дома. Из материалов дела следует, что здесь он «беспричинно, из хулиганских побуждений и в присутствии посторонних людей решил выразить вседозволенность и проявить ничем не оправданную агрессию».

Пенсионер взял пневматическую винтовку, пригодную для любительской стрельбы и спорта, и не менее двух раз выстрелил в сторону несовершеннолетнего (2005 года рождения). Одна из пуль попала подростку в правую ногу, причинив легкое телесное повреждение по признаку кратковременного расстройства здоровья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РБ (особо злостное хулиганство). Помимо наказания в виде «домашней химии» у пенсионера конфисковали пневматическую винтовку как орудие совершения преступления.

Кроме того, с обвиняемого взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в сумме 4340 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
 
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Приговором суда Барановичского района и города Барановичи местному жителю было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное...
 
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