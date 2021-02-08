







По информации пресс-службы Брестского областного суда, 1 июля 2020 года обвиняемый находился у входной калитки во двор дома. Из материалов дела следует, что здесь он «беспричинно, из хулиганских побуждений и в присутствии посторонних людей решил выразить вседозволенность и проявить ничем не оправданную агрессию».





Пенсионер взял пневматическую винтовку, пригодную для любительской стрельбы и спорта, и не менее двух раз выстрелил в сторону несовершеннолетнего (2005 года рождения). Одна из пуль попала подростку в правую ногу, причинив легкое телесное повреждение по признаку кратковременного расстройства здоровья.





В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РБ (особо злостное хулиганство). Помимо наказания в виде «домашней химии» у пенсионера конфисковали пневматическую винтовку как орудие совершения преступления.





Кроме того, с обвиняемого взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в сумме 4340 рублей.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.