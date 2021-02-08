Какими будут физкультурные комплексы с бассейнами в Лошице и Каменной горке

Источник материала: Tut.by

В декабре в столице начали строить сразу два физкультурно-оздоровительных комплекса, которые войдут в сеть «Мандарин». Один — в Каменной Горке, второй в Лошице. Какими они будут, показывает агентство «Минск-Новости» .



Комплекс в Лошице

Один из ФОКов располагается в Каменной Горке на пересечении улиц Неманской и Казимировской, второй — в Лошице на улице Янки Лучины. Заказчик по возведению обоих объектов — ГП «Аква-Минск».

— Объекты будут разные даже визуально, хотя создаются по одной концепции, — прокомментировал генеральный директор предприятия Александр Герасимович. — Учитывая опыт работы первого МФК на улице Герасименко, мы оставили то, что максимально востребовано.



Комплекс в Лошице



Комплекс в Лошице



Комплекс в Лошице

Что же будет в новых МФК? Прежде всего водно-термальная зона с бассейнами (для взрослых, для малышей до четырех лет, для обучения плаванию). Здесь же комплекс различных бань и саун, ледяная комната, дополнительные гидропроцедуры (гидромассажные ванны-джакузи, «водопад» и подводный массаж) и, конечно, места для отдыха, где можно полежать на шезлонгах. Будет и массажный кабинет. Еще одной составляющей каждого центра станет большой тренажерный зал и два зала поменьше, предназначенных для аэробики, групповых тренировок или занятий детских групп общефизической подготовкой.

Площадь комплекса на улице Янки Лучины составит 5 тысяч квадратных метров, а на Казимировской — более 11 тысяч «квадратов», потому водно-термальная зона там будет обширнее. Например, запланировано больше бань, еще одна дорожка в бассейне.



Комплекс в Каменной Горке

Также по желанию городских властей в МФК в Каменной Горке добавили хоккейную коробку с мобильными трибунами и другими сопутствующими помещениями: пунктом проката инвентаря, раздевалками, душевыми, комнатой для переодевания. В этой части комплекса планируются массовые сеансы катания на коньках, у любителей будет возможность играть в хоккей, при необходимости лед будут арендовать для тренировок спортсменов. Попасть на каток можно будет из общего холла здания.

Что касается крупного объекта общественного питания, который работает в первом «Мандарине», то от него решено отказаться. В новых МФК оставят лишь мини-кафе.

Строит оба комплекса польская компания UNIBEP S.A., которая возводила медицинский и теннисный центры «Аква-Минск», новую гостиницу «Виктория». Объекты будут сданы под ключ, что важно для заказчика, ведь в проект уже заложены конкретные материалы для оформления интерьеров, необходимое оборудование. Финансирование будет идти за заемные и частично за собственные средства предприятия-заказчика.



Комплекс в Каменной Горке



Комплекс в Каменной Горке



Комплекс в Каменной Горке

По словам Герасимовича, сдать «Мандарин» в Лошице намечено не позднее 8 марта 2022 года, в Каменной Горке — примерно к 7 ноября того же года.

На вопрос о дальнейшем расширении сети, собеседник ответил:

— Про Минск пока речь не идет, но есть спрос на такие объекты в областях. Концепция подтвердила свою привлекательность, людям нравится проводить в подобном комплексе время всей семьей. Значит, МФК будет востребован и окупится. С нашим объектом ознакомился и был им впечатлен председатель Слонимского райисполкома. Теперь для этого города разрабатывается проект на аналогичный спортивный комплекс.



Комплекс в Каменной Горке

Первый «Мандарин», что на улице Герасименко, работает с ноября 2015 года. Объект объединил в себе физкультурный комплекс и развлекательную составляющую. В здании расположились боулинг, лазертаг, акватория, термальный комплекс, центр красоты, фитнес-залы, залы функционального тренинга, единоборств, тренажерный, а также ресторан быстрого питания. В пиковое время до пандемии МФК принимал в день до 2200 человек, в год его посещает примерно 500 тысяч.