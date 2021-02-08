|
У пользователей «Белтелекома» возникли затруднения с приемом оплат и снятием блокировок
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 8 февраля, несколько пользователей «Белтелекома» сообщили, что у них «не снимаются блокировки после пополнения счета». Причина — в сбое на сети. Об этом
В техподдержке «Белтелекома» нам сообщили, что «по техническим причинам блокировки снимаются с задержкой».
Чуть позже на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В техподдержке «Белтелекома» нам сообщили, что «по техническим причинам блокировки снимаются с задержкой».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)