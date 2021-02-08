У пользователей «Белтелекома» возникли затруднения с приемом оплат и снятием блокировок

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 8 февраля, несколько пользователей «Белтелекома» сообщили, что у них «не снимаются блокировки после пополнения счета». Причина — в сбое на сети. Об этом говорится на сайте организации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Jonathan/Unsplash

В техподдержке «Белтелекома» нам сообщили, что «по техническим причинам блокировки снимаются с задержкой».

Чуть позже на сайте появилось следующее сообщение: «08.02.2021 в связи со сбоем на сети РУП „Белтелеком“ возможны затруднения с приемом оплат и снятием принудительных блокировок. Приносим извинения за неудобства».