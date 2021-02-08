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Какие курсы доллара и евро установили обменники 8 февраля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара 8 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 8 февраля
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на 0,53% — до 2,6143 рубля, евро вырос на 0,08% — до 3,1474 рубля, а российский рубль укрепился на 0,53% — до 3,5207 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.17.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,655 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,63 (Paritetbank, Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк, РРБ-Банк, Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,612 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,22 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,149 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Технобанке — 3,145 рубля.
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