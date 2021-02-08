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Бывшая участница Comedy Woman рассказала о потере роли из-за отказа раздеться

08.02.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывшая участница телешоу Comedy Woman Наталия Медведева раскритиковала съемку постельных сцен в кино. О потере роли из-за отказа раздеться она рассказала в Instagram, передает lenta.ru.

«Это нормально — отказываться участвовать в откровенных сценах, если не хочется, если неприятно, если противно, в конце концов», — отметила она.

Медведева подчеркнула, что внесла в свой договор пункт, в котором говорится, что она не будет обнажаться в кадре, не будет сниматься в откровенных сценах и целоваться с актерами по сюжету.

Девушка рассказала, как в прошлом уже была утверждена на роль в короткометражном фильме «очень классного режиссера, который в свое время получал награды на фестивалях», но позже решили переписать сценарий, добавив поцелуй, обнажение в кадре и постельную сцену.

«Режиссер пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли», — констатировала Медведева. Она подчеркнула, что в первую очередь она женщина, мать, жена, дочь, а лишь потом актриса.

По мнению Медведевой, для многих артисток подобные сцены — «насилие над личностью», так как нужно «изображать страсть с каким-то посторонним человеком с неприятным запахом изо рта и с не очень высокими моральными качествами».

Однако заверила, что не осуждает тех, кто считает нормальным сниматься в откровенных сценах. Медведева при этом заключила, что складывается впечатление об отсутствии интереса к новым фильмам, если там нет голой груди.

 
 
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«Это нормально - отказываться участвовать в откровенных сценах, если не хочется, если неприятно, если противно, в конце концов», - отметила она.
 
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