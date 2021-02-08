Участок можно и не ровнять. Смотрите, как построили деревянный дом на крутом склоне в Норвегии

Источник материала: Tut.by

Необычная форма дома в норвежском городе Молде, спроектированного студией Rever & Drage Architects, продиктована значительным уклоном холма, на котором он расположен. Из-за перепада высоты у здания появилось два разных фасада: на одном два этажа, а на другом — четыре, пишет admagazine.ru. С другой стороны, узкая и вытянутая форма связана с желанием ограничить площадь застройки и сделать дом более экологичным.





Нижний этаж сделан из бетона и оставлен проветриваемым, неизолированным: по сути, это врезанное в холм основание, из которого на опорах вырастает сам дом. На первом этаже расположены гараж, кладовка, подсобные помещения и пространство высотой 5 метров, где дети могут играть на батуте и с мячом.





Закрытый от непогоды самим объемом дома первый этаж тем не менее освещается солнцем через специальные проемы, вентилируется и открыт ветрам и воздуху. В дождливую погоду вода стекает по бетонным стенам и уходит в дренаж.

Получилось закрытое пространство на свежем воздухе, где дети могут гулять в плохую погоду.





Первый этаж встроен в бетонный каркас. Три верхних жилых этажа — деревянный сруб. Кроме того, на самом верху дома сделана эксплуатируемая кровля с террасой, откуда открываются лучшие виды на окрестности.





На втором этаже расположились гардеробная, прачечная и две детские спальни. Лестница на этот уровень, как и полы холла, сделана из дуба — дело в том, что на этот этаж поднимаются с улицы и в обуви, поэтому полам необходима дополнительная прочность. Лестница, ведущая дальше наверх, как и все остальные полы в доме, сделана из сосны, по которой особенно приятно ходить босиком.





Третий этаж самый высокий и парадный — здесь расположены кухня с гостиной и библиотекой. Он спроектирован как свободно перетекающее пространство с большим количеством дневного света с запада, юга и востока. Высокие окна гостиной выходят на живописную панораму Мольде с фьордом и горами на юге, оранжерея на кухне выходит в защищенный садик, расположенный с восточной стороны, а библиотека смотрит на красивый зеленый (или белый зимой) склон холма.





Двусветная гостиная — сердце дома: здесь расположены и зона столовой, и пианино для музыкальных вечеров. Высокие окна помогают улавливать и накапливать солнечное тепло в дневное время, особенно это срабатывает весной и осенью, когда солнце стоит низко и внутренняя бревенчатая стена прогревается днем и сохраняет тепло на ночь.





На третьем этаже расположены мастер-спальня и ванная комната, а также галерея, являющаяся продолжением библиотеки.