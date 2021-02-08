Транспортный коллапс: Германия приостановила жд-сообщение с Нидерландами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Высокоскоростные поезда временно не будут курсировать между Германией и Нидерландами по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает железнодорожный оператор Deutsche Bahn .

Снежная буря накрыла Нидерланды впервые за десять лет, объявлен красный уровень опасности, сообщают метеорологи страны. Сильные снегопады настигли и Германию. По данным немецкой метеорологической службы DWD , неблагоприятные погодные условиях ожидаются в Тюрингии, Саксонии и Баварии.

"Дальние перевозки между Германией и Нидерландами приостановлены до дальнейших уведомлений. Поезда ICE, курсирующие между Франкфуртом и Амстердамом, а также Intercity-поезда, курсирующие между Берлином и Амстердамом, прекращают движение по всему маршруту", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.

Из-за снегопада в Германии произошло немало дорожно-транспортных происшествий. По данным Welt , в земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировано более двухсот ДТП, в результате которых пострадали, по меньшей мере, 30 человек. Общий ущерб от всех инцидентов на дороге оценивается в миллион евро.

Ожидается, что снежная буря настигнет и Великобританию. Холодный фронт направляется в сторону Соединенного королевства.

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