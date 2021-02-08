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Транспортный коллапс: Германия приостановила жд-сообщение с Нидерландами
08.02.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Высокоскоростные поезда временно не будут курсировать между Германией и Нидерландами по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает железнодорожный оператор
Снежная буря накрыла Нидерланды впервые за десять лет, объявлен красный уровень опасности, сообщают метеорологи страны. Сильные снегопады настигли и Германию. По данным немецкой метеорологической службы
"Дальние перевозки между Германией и Нидерландами приостановлены до дальнейших уведомлений. Поезда ICE, курсирующие между Франкфуртом и Амстердамом, а также Intercity-поезда, курсирующие между Берлином и Амстердамом, прекращают движение по всему маршруту", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.
Из-за снегопада в Германии произошло немало дорожно-транспортных происшествий. По данным
Ожидается, что снежная буря настигнет и Великобританию. Холодный фронт направляется в сторону Соединенного королевства.
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Снежная буря накрыла Нидерланды: отменены авиарейсы, парализовано движение поездов. Непогода настигла и Германию, снегопад стал причиной ряда инцидентов на...
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