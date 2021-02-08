ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Транспортный коллапс: Германия приостановила жд-сообщение с Нидерландами

08.02.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Высокоскоростные поезда временно не будут курсировать между Германией и Нидерландами по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает  железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Снежная буря накрыла Нидерланды впервые за десять лет, объявлен красный уровень опасности, сообщают метеорологи страны. Сильные снегопады настигли и Германию. По данным немецкой метеорологической службы DWD, неблагоприятные погодные условиях ожидаются в Тюрингии, Саксонии и Баварии.

"Дальние перевозки между Германией и Нидерландами приостановлены до дальнейших уведомлений. Поезда ICE, курсирующие между Франкфуртом и Амстердамом, а также Intercity-поезда, курсирующие между Берлином и Амстердамом, прекращают движение по всему маршруту", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.

Из-за снегопада в Германии произошло немало дорожно-транспортных происшествий. По данным Welt, в земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировано более двухсот ДТП, в результате которых пострадали, по меньшей мере, 30 человек. Общий ущерб от всех инцидентов на дороге оценивается в миллион евро.

Ожидается, что снежная буря настигнет и Великобританию. Холодный фронт направляется в сторону Соединенного королевства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снежная буря накрыла Нидерланды: отменены авиарейсы, парализовано движение поездов. Непогода настигла и Германию, снегопад стал причиной ряда инцидентов на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На мозырском заводе «Беларускабель» - очень тяжелая ситуация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by