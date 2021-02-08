Сотрудник открыл огонь по мотоциклисту. СК: мужчины пытались завладеть оружием (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

«В начале сентября водители сообщили участковому, что у аг. Сосны движется мотоциклист с признаками опьянения, — сообщали в день происшествия в МВД. — Сотрудник остановил его и предложил проследовать в машину, вызвав ГАИ. 27-летний водитель и его 43-летний пассажир стали вести себя агрессивно». В СК пришли к выводу, что одного из них нужно судить за хищение оружия.

По информации МВД, мужчины набросились на участкового, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием. «Инспектору удалось вырваться, он произвел предупредительный выстрел в воздух, — говорилось в сообщении милиции. — После попытки водителя скрыться прострелил переднее колесо мотоцикла. Когда же тот бросился к инспектору, учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, вынужден был выстрелить нарушителю в ногу. С ранением бедра житель Любанского района госпитализирован. Пассажир задержан».

Сегодня СК сообщает, что расследование завершено. Следователи распространяют несколько иную версию случившегося: «27-летний мужчина вместе с 43-летним дядей пили спиртное. После этого они решили совершить поездку на мотоцикле. Возле агрогородка Сосны Любанского района их остановил участковый. Мужчины не согласились с требованиями, оказали активное сопротивление. Нанесли милиционеру более 10 ударов руками в область головы и туловища, выражались нецензурной бранью, высказывали угрозы применения насилия и повалили потерпевшего на землю. Далее попытались завладеть табельным огнестрельным оружием милиционера — пистолетом Макарова с патронами. Участковый произвел предупредительный выстрел, однако 43-летний мужчина захватил его руку с пистолетом, направил ему же в область головы и сорвал видеорегистратор. После этого мужчины попытались скрыться с места происшествия на мотоцикле, однако были задержаны».









Действия мужчин Следственный комитет квалифицировал по ч. 4 ст. 294 («Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц, путем разбоя»). Также 43-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ («Насилие и угроза его применения в отношении сотрудника ОВД в целях принуждения к изменению характера его законной деятельности»), а 27-летнему — по ч. 2 ст. 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику ОВД при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения»).





Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Обвиняемые остаются под стражей.

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