«Ажиотаж такой, как в 90-е за колбасой». Продавцы санок о лучшей зиме

Источник материала: Onliner Прошел год, и мы живем в новой стране. Прошлой зимой — убытки и серость асфальта, теперь — поток денег и яркий блеск белого снега. Две зимы за зиму! Пообщались с продавцами санок и тюбингов о внезапном счастье и продажах.

Вот немножко для контраста из прошлого года: два тюбинга летом, три зимой.

— Товар простоял на складе, а санки, как бы они ни были упакованы, — занимают много места. Многие производители брали кредиты на ткань для тюбингов. Зима не пришла, а кредит отдавать нужно, и никого не волнует, что продаж нет, — вспоминают продавцы магазина в Ждановичах «Мотовело Град».





В этом году тоже были нюансы: закупить сезонный товар в Беларуси сложно, его просто нет.

— Тюбинги, санки, велосипеды и игрушки — зимой покупаются постоянно, также берут сельскохозяйственную продукцию (от цепи до ковша), так как летом — работа, зимой — ремонт техники. Когда выпал снег, санок у поставщиков в Беларуси практически не было. Тюбинг — это камера в чехле, а камеру даже заказать нельзя, потому что скупили, — рассказывает продавец Эдуард.

Спасли прошлогодние запасы: было около 500 санок, 200 продали, остальные развезли по магазинам.













— Тюбингов продали очень много, точные цифры по Минску не назову, но, например, в Борисове за выходные продали 300 тюбингов. Ажиотаж такой, как в 90-е за колбасой. С 6 утра загрузили машины, чтоб успеть доставить в другие города. Санки-двойняшки продаются плохо, чаще берут санки с колесиками.

Основные продажи у нас идут через интернет, бывало по 50 заказов в день на санки, и это не считая магазинов. Я бы не сказал, что у нас жесткая конкуренция: по Минску всего три-четыре официальных интернет-магазина, и цены у всех почти одинаковые, — рассказывает Эдуард.

— Были у нас салазки со старых остатков. Поменялось время, сейчас за счет дешевизны изготовления и разнообразия продукции они меркнут. Посмотрите сами, в нашем детстве, да, все катались либо на салазках, либо на одинаковых санках, а сейчас у кого тюбинг, у кого санки, коих видов десять-двадцать. Разнообразие детских забав огромное.





Дети то и дело садятся на санки или в тюбинг, катаются на велосипедах, приезжают курьеры и забирают товар на доставку. Единственный минус — объем, ведь машина у курьера легковая.

— Люди не начали бояться тюбингов?

— Нет, если кататься по правилам, то ничего плохого произойти не должно. Травмы больше причиняют не дети, а родители, которые за ними не следят, это самая главная проблема.

— Что по ценам?

— Цены на тюбинг от 55—95 рублей, в зависимости от размера и раскраски. Это российские тюбинги и камеры. Санки где-то от 30 до 75 рублей, можно и за 10 рублей найти самые простые, ледянки за 3 рубля, их тоже разобрали.





















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