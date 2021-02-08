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«А как же муж???»: россияне осудили показавшую грудь Нюшу

08.02.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«А как же муж???»: россияне осудили показавшую грудь Нюшу
Нюша. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Этой зимой многие звезды отечественной эстрады поехали отдыхать на Мальдивы. Не стала исключением и певица Нюша.

Она отправилась в райское место вместе с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и младшим пасынком. Звезда активно делится различными фотографиями, среди которых нередко встречаются и достаточно откровенные снимки в роскошных бикини.

Накануне исполнительница выложила селфи и пожаловалась на последствия загара.

«Впервые обнаружила, что у меня тааак много веснушек. А вы как считаете: Веснушки секси/вери секси)))?» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) – спросила она.


Для фото Нюша выбрала купальник с лифом-бандо, который достаточно откровенно подчеркнул ее аппетитные формы.

Поклонники пришли в восторг от снимков и тут же осыпали исполнительницу комплиментами.

«Вери вери секси», «Ню, как всегда очень красивая», «Суперская», «Вам все к лицу», «Природная красота, солнечные лучики поцеловали», «Что за огонь», «Горячая Мальдивская дива», «Конечно ,каждую бы пересчитал на тебе», – писали они.


Однако нашлись и те, кто посчитали кадры слишком интимными.

«Нюша, Вы замужем!», «А муж не против таких фоток?», «А как же муж???» – осудили они певицу. Однако, судя по «историям», супруг артистки не только не против того, что звезда демонстрирует всем фигуру, но и сам с радостью фотографирует ее на пляже.
 
 
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Она отправилась в райское место вместе с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и младшим пасынком.
 
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