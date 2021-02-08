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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Консервы в счёт зарплаты получили работники двух предприятий в Брестской области Кто-то консервы хватил, а кому-то они показались с запахом болота.

Об этом сообщил один из работников лесхоза. В Круговичском лесничестве работает 42 человека. По словам сотрудников предприятия, особого желания покупать консервы из рыбы у них не было. Но на просьбу многие работники лесного хозяйства откликнулись. Жестянка консервированного карпа стоила 2 рубля 73 копейки. Это дешевле, чем в некоторых магазинах.Кто-то консервы хватил, а кому-то они показались с запахом болота. А делается продукт в Любани из карпов рыбхоза «Локтыши». Там уже с мая 2020 года часть зарплаты выплачивали консервами. Тогда генеральный директор Геннадий Жибурт объяснял, что это вынужденная мера в сложном финансовом положении, чтобы люди не потеряли работу, а также возможность поддержать предприятие.– Рыбхоз не рассчитался за поставленные дрова, поэтому пришлось долги забрать продукцией, – объяснил директор лесхоза. – Было предложено работникам, кто желает, приобрести консервы. Никто не заставлял – кто хотел, тот покупал. Я и сам купил с десяток баночек.Директор рыбхозаподтвердил, что рыбхоз действительно из-за финансовых проблем в хозяйстве за дрова с лесхозом рассчитались продукцией,Першы рэгіён.