Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода, прекрати портиться! На неделе нас ждут морозы, снег, метели и сильный ветер 9 февраля, во вторник, на большей части Беларуси ожидается снег.

Об этомсообщили в Белгидромет Минприроды. 9 февраля такая погода будет уже по всей Беларуси. В среду нас ожидает небольшая передышка, а потом погода вновь испортится.9 февраля, во вторник, на большей части Беларуси ожидается снег, ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине Беларуси сильный снег. На большей части территории метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный порывистый, ночью и утром на большей части, днем по северо-восточной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −9…−15°С, по северо-востоку при прояснениях −16…−19°С, максимальная днем −6…−11°С.10 февраля, в среду, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −12…−18°С, при прояснениях до -20°С, максимальная днем −8…−15°С.И вновь ухудшение погодных условий.В четверг, 11 февраля, в ночные часы преимущественно по юго-западной половине страны, днем на большей части территории снег, днем местами сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −11…−18°С, местами −19…−22°С; максимальная днем −8…−14°С, по юго-востоку −5…−7°С.12 февраля, в пятницу — продолжительный снег, ночью преимущественно по юго-восточной половине страны, днем местами сильный снег. На большей части территории метель, усиление ветра порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха в течение суток −10…−17°С, по юго-востоку −6…−9°С.Стоит обращать внимание, что ветер оказывает значительное влияние на ощущаемую нами температуру воздуха: так, температура воздуха -10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…−22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.