ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода, прекрати портиться! На неделе нас ждут морозы, снег, метели и сильный ветер

08.02.2021 12:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Погода, прекрати портиться! На неделе нас ждут морозы, снег, метели и сильный ветер
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
На предстоящей неделе ожидаются сложные погодные условия. Активные фронтальные разделы уже сегодня, 8 февраля, принесут на юго-запад Беларуси ухудшение погоды: ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды. 9 февраля такая погода будет уже по всей Беларуси. В среду нас ожидает небольшая передышка, а потом погода вновь испортится.

9 февраля, во вторник, на большей части Беларуси ожидается снег, ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине Беларуси сильный снег. На большей части территории метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный порывистый, ночью и утром на большей части, днем по северо-восточной половине страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −9…−15°С, по северо-востоку при прояснениях −16…−19°С, максимальная днем −6…−11°С.

10 февраля, в среду, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −12…−18°С, при прояснениях до -20°С, максимальная днем −8…−15°С.

И вновь ухудшение погодных условий.

В четверг, 11 февраля, в ночные часы преимущественно по юго-западной половине страны, днем на большей части территории снег, днем местами сильный снег, метель, снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −11…−18°С, местами −19…−22°С; максимальная днем −8…−14°С, по юго-востоку −5…−7°С.

12 февраля, в пятницу — продолжительный снег, ночью преимущественно по юго-восточной половине страны, днем местами сильный снег. На большей части территории метель, усиление ветра порывами до 15−20 м/с, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха в течение суток −10…−17°С, по юго-востоку −6…−9°С.

Стоит обращать внимание, что ветер оказывает значительное влияние на ощущаемую нами температуру воздуха: так, температура воздуха -10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…−22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 февраля, во вторник, на большей части Беларуси ожидается снег.
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Кондрусевич обратился с проповедью к верующим в Могилеве: Нужно лечить нашу больную страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by