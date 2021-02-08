Источник материала: UDF



Фото: catholic.by

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«Какие выводы мы должны сделать из сегодняшнего Божьего слова? Прежде всего мы должны быть инструментом в руках Иисуса, который действует и лечит. Это его миссия также и в наше время. Нам всем нужно лечить наши мысли, нашу память, наши искалеченные взаимоотношения, нашу больную страну», — сказал Почетный митрополит Минско-Могилевский.

«У нас также должно появиться желание помочь другим, особенно терпящим и нуждающимся. Процесс нашего духовного оздоровления можно считать успешным только тогда, когда мы готовы помогать другим», — отметил архипастырь.

«Грех является первопричиной наших проблем. Мы теряем спокойствие, потому что разобщаемся внутри. Но когда мы отворачиваемся от греха и подчиняемся Божьей воле, то обретаем покой, внутреннюю гармонию и целостность. Не зря Иисус учит, что блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога они. Быть чистым сердцем означает быть единым с Богом. Мир — это присутствие Бога в нашем сердце», — отметил иерарх.

«Пусть сегодняшнее Божье слово побудит нас строить мир и единство через единство с Иисусом, чтобы взаимная любовь, прощение, законность, поклонение друг к другу воцарились в нашем Отечестве».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Архиепископ Кондрусевич обратился с проповедью к верующим в Могилеве: Нужно лечить нашу больную страну У нас должно появиться желание помочь другим, особенно терпящим и нуждающимся.

С горечью констатировав, что сегодня белорусское общество искалечено в результате продолжающегося уже полгода общественно-политического кризиса, иерарх предложил задуматься над тем, как его исцелить и объединить.По мнению архиепископа Кондрусевича, для успешного лечения этой социальной болезни, как и всех других болезней, прежде всего необходимо поставить правильный диагноз.Свою проповедь он завершил пожеланием: