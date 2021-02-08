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Архиепископ Кондрусевич обратился с проповедью к верующим в Могилеве: Нужно лечить нашу больную страну

08.02.2021 12:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Архиепископ Кондрусевич обратился с проповедью к верующим в Могилеве: Нужно лечить нашу больную страну
Фото: catholic.by
В воскресенье 7 февраля Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Могилев, где помолился с местными верующими и провел встречу с духовенством Могилевщины, сообщает catholic.by.

«Какие выводы мы должны сделать из сегодняшнего Божьего слова? Прежде всего мы должны быть инструментом в руках Иисуса, который действует и лечит. Это его миссия также и в наше время. Нам всем нужно лечить наши мысли, нашу память, наши искалеченные взаимоотношения, нашу больную страну», — сказал Почетный митрополит Минско-Могилевский.


«У нас также должно появиться желание помочь другим, особенно терпящим и нуждающимся. Процесс нашего духовного оздоровления можно считать успешным только тогда, когда мы готовы помогать другим», — отметил архипастырь.


С горечью констатировав, что сегодня белорусское общество искалечено в результате продолжающегося уже полгода общественно-политического кризиса, иерарх предложил задуматься над тем, как его исцелить и объединить.

По мнению архиепископа Кондрусевича, для успешного лечения этой социальной болезни, как и всех других болезней, прежде всего необходимо поставить правильный диагноз.

«Грех является первопричиной наших проблем. Мы теряем спокойствие, потому что разобщаемся внутри. Но когда мы отворачиваемся от греха и подчиняемся Божьей воле, то обретаем покой, внутреннюю гармонию и целостность. Не зря Иисус учит, что блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога они. Быть чистым сердцем означает быть единым с Богом. Мир — это присутствие Бога в нашем сердце», — отметил иерарх.


Свою проповедь он завершил пожеланием:

«Пусть сегодняшнее Божье слово побудит нас строить мир и единство через единство с Иисусом, чтобы взаимная любовь, прощение, законность, поклонение друг к другу воцарились в нашем Отечестве».
 
Теги: Могилев
 
 
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