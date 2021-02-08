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Егор Герасимов вышел во второй раунд Australian open
Источник материала: Навiны
Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».
В первом круге Открытого чемпионата Австралии наш соотечественник (79-я ракетка) в упорной борьбе взял верх над 29-м номером французом Бенуа Пэром.
Встреча продолжалась более трех часов и завершилась викторией белоруса — 6:2, 2:6, 7:6, 7:5.
Следующим соперником Егора будет россиянин Аслан Карацев (113-й).
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Белорус Егор Герасимов с победы стартовал на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема».
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