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Глеб о своей земле у Минского моря: «Мне что, оправдываться перед каждым»

08.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал расследование Tribuna.com о земельном участке у Минского моря, который футболист недавно приобрел.



«А что говорить-то. Все, что эта мусорка «Трибуна» выкладывает – мне как бы по барабану. Мне что, оправдываться  перед каждым, который будет спрашивать, зачем мне белые кроссовки, зачем мне красные штаны или зачем мне участок? Ну захотел и все. Это моя мечта была», – сказал Глеб «Еврорадио».
 
 
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Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб прокомментировал расследование Tribuna.com о земельном участке у Минского моря, который футболист недавно приобрел.
 
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