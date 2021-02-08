Глеб о своей земле у Минского моря: «Мне что, оправдываться перед каждым»

«А что говорить-то. Все, что эта мусорка «Трибуна» выкладывает – мне как бы по барабану. Мне что, оправдываться перед каждым, который будет спрашивать, зачем мне белые кроссовки, зачем мне красные штаны или зачем мне участок? Ну захотел и все. Это моя мечта была», – сказал Глеб