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«Мужчина ночью спрашивает, где кладбище». Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал о своем первом визите в Могилев

08.02.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 7 февраля, почетный Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Могилев и возглавил воскресную мессу в костеле Успения святой Девы Марии и святого Станислава.



В интервью журналисту «МогилевОнлайн» Тадеуш Кондрусевич рассказал о том, как он впервые приехал в Могилев:

«Это был январь 1990-го года. Я никогда в Могилеве до этого не был, епископом стал осенью 1989. Здесь зарегистрировали первую католическую общину. Передали часовню на польском кладбище.

Едем поздно вечером, метель, ничего не видно и куда ехать, не знаем. Единственное, что знаем — ехать нужно на польское кладбище. Уже 11 вечера, надо у людей спросить. Смотрю, две женщины идут. Мы остановились. Представьте: ночью, мужчина спрашивает у женщин, где здесь кладбище! Они не испугались. Оказалось, что кладбище совсем рядом. „Туда завтра епископ приезжает!“ — ответила одна. „Откуда знаете? — По радио сказали“.

Холодно было, я служил на улице эту мессу. Я проповедь произношу, люди говорят, что ничего не слышно, никаких усилителей не было. Мороз 17 градусов, подумал, что рука примерзнет к пасторалу [церковному посоху — прим.ред.]. Тридцать лет назад на меня смотрели, как на чудо. Приходили посмотреть, как я выгляжу.

Несмотря на то, что здесь 70 лет не было ни священника, ни храма, люди сохранили веру. Это была вера традиционная, простая. Сегодня я вижу ваших людей на разных конференциях, сегодня здесь есть епископ».
 
Теги: Могилев
 
 
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В воскресенье, 7 февраля, почетный Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Могилев и возглавил воскресную мессу в костеле Успения...
 
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