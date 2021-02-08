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США призывают «немедленно и безусловно» освободить Катерину Андрееву и Дарью Чульцову

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Соединенные Штаты Америки, страны-партнеры и правозащитные организации по всему миру считают обвинения, выдвинутые журналисткам телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, возмутительными. Об этом говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

США призывают «немедленно и безусловно» освободить Катерину Андрееву и Дарью Чульцову

— Соединенные Штаты призывают белорусские власти освободить их немедленно и безусловно, а также, в более широком контексте, прекратить преследование журналистов, делающих свою работу, — отмечается в заявлении.

15 ноября Андреева и Чульцова были задержаны после прямой трансляции и освещения насильственного разгона мирных протестующих, которые собрались на «Площади перемен» в Минске, чтобы почтить память Романа Бондаренко.

— Данное дело против журналисток является одним из множества примеров, демонстрирующих продолжение политически мотивированных манипуляций законом со стороны властей с целью заставить СМИ замолчать, — заявили в посольстве.

Журналистов обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок», за что им грозит до 3 лет тюрьмы. Суд над ними начнется 9 февраля в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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