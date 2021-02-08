Еще одна чисто зимняя опасность — снежная глыба посреди полосы (видео)

Источник материала: Onliner

Очень зимняя история: водитель движется по крайнему правому ряду, слева фура, которую он хочет опередить. И уже вот-вот, и скорости хватает, как вдруг раз — тормоз в пол. Впереди препятствие — снежная глыба.

С младых ногтей все мы знаем, что определить, снежная глыба или ледяная, можно только, пнув по ней со всей силы ногой. Если больно — ледяная, если очень больно — нужно ковылять в травмпункт. Здесь отчасти похожая история, но водитель поступил осмотрительно и пинать глыбу бампером не стал. Здравое решение: в случае получения повреждений в результате наезда на ледяную глыбу пенять, как и в детстве, было бы не на кого.

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