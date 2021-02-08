|
Реальная Россия: как белорусы русскую провинцию развивали
Источник материала: Onliner
Наша собеседница говорит, что в свое время, после восстания Калиновского, сюда сослали огромное количество белорусов и поляков. Многие из них вполне неплохо прижились, расселились вокруг Байкала и начали образовывать белорусские поселения, куда время от времени приезжали новые жители. Onliner совместно с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша собеседница говорит, что в свое время, после восстания Калиновского, сюда сослали огромное количество белорусов и поляков. Многие из них вполне неплохо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)