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Реальная Россия: как белорусы русскую провинцию развивали

08.02.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наша собеседница говорит, что в свое время, после восстания Калиновского, сюда сослали огромное количество белорусов и поляков. Многие из них вполне неплохо прижились, расселились вокруг Байкала и начали образовывать белорусские поселения, куда время от времени приезжали новые жители. Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает путешествие по транссибирскому пути от Москвы до Владивостока, чтобы взглянуть на страну глазами ее жителей. Сегодня рассказываем об Иркутске, где до сих пор очень много белорусов, которые даже никогда не были в Беларуси. А по укладу жизни считают себя азиатами. Об этом в новом выпуске «Реальной России».

 
 
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Наша собеседница говорит, что в свое время, после восстания Калиновского, сюда сослали огромное количество белорусов и поляков. Многие из них вполне неплохо...
 
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