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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ

08.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ. Команда Ростислава Вергуна уступила лидеру турнира «Зениту» из Санкт-Петербурга с счётом 73:99. 

Самым результативным в составе «драконов» стал Крис Клайберн, набравший 23 очка. В этом сезоне минчане одержали лишь две виктории – в Красноярске над местным «Енисеем» и на домашней площадке над баскетболистами «Нижнего Новгорода». В турнирной таблице Единой лиги ВТБ лидирует «Зенит» – 29 очков. Минские «Цмокi» идут на 13-м месте, у них – 16 баллов. Следующий поединок минчане проведут 28 февраля в Саратове против «Автодора».

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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ. Команда Ростислава Вергуна уступила лидеру турнира «Зениту» из Санкт-Петербурга с...
 
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