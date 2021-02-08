Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ. Команда Ростислава Вергуна уступила лидеру турнира «Зениту» из Санкт-Петербурга с счётом 73:99.

Самым результативным в составе «драконов» стал Крис Клайберн, набравший 23 очка. В этом сезоне минчане одержали лишь две виктории – в Красноярске над местным «Енисеем» и на домашней площадке над баскетболистами «Нижнего Новгорода». В турнирной таблице Единой лиги ВТБ лидирует «Зенит» – 29 очков. Минские «Цмокi» идут на 13-м месте, у них – 16 баллов. Следующий поединок минчане проведут 28 февраля в Саратове против «Автодора».

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