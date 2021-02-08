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Арина Соболенко начинает выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко сегодня начнет выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Соперница нашей теннисистки – Виктория Кeзьмова из Словакии. Белоруска в мировом рейтинге на 7-м месте, Кузьмова – 98-я. Между собой теннисистки встречались дважды и одержали по одной победе. А белорус Егор Герасимов свой матч уже выиграл. В первом круге наш теннисист взял верх над французом Бенуа Пэром – 6:2, 2:6, 7:6, 7:5.
Фото: twitter.com/WTA
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Арина Соболенко сегодня начнет выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису. Соперница нашей теннисистки – Виктория Кeзьмова из Словакии. Белоруска...
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