Арина Соболенко начинает выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко сегодня начнет выступление в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Соперница нашей теннисистки – Виктория Кeзьмова из Словакии. Белоруска в мировом рейтинге на 7-м месте, Кузьмова – 98-я. Между собой теннисистки встречались дважды и одержали по одной победе. А белорус Егор Герасимов свой матч уже выиграл. В первом круге наш теннисист взял верх над французом Бенуа Пэром – 6:2, 2:6, 7:6, 7:5.

Фото: twitter.com/WTA

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