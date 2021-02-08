Три человека погибли и восемь получили травмы на дорогах Беларуси за выходные

Источник материала: ОНТ

В Беларуси в 11 ДТП за минувшие выходные три человека погибли и восемь получили травмы, в том числе один ребенок, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Установлен 91 водитель, который управлял транспортом в пьяном виде. 304 водителя не имели права управления транспортным средством.

ФОТО: © РИА Новости Крым. Александр Полегенько





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