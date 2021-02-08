Похороны раввина в Израиле закончились стычками с полицией

Источник материала: ОНТ

Стычками с полицией и службой безопасности завершились похороны раввина в Израиле.

Несмотря на ограничения и запреты, тысячи ортодоксальных евреев собрались на траурную церемонию в городе Бней-Брак. О соблюдении социальной дистанции не было и речи. Многие в толпе были без масок. Полиция попыталась оцепить участников церемонии – те оказали сопротивление. Завязалась драка. Несмотря на некоторое ослабление карантина в Израиле, ограничения пока остаются в силе. Но ортодоксы то и дело нарушают их.

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