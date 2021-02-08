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Как правильно одеваться в морозы? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
Какую одежду нужно носить с наступлением сильных морозов,
По словам медика, из-за низких температур может возникнуть переохлаждение и обморожение. Поэтому важно правильно одеваться в сильные морозы.
ФОТО: vokrugsveta.ru
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