Как правильно одеваться в морозы? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Какую одежду нужно носить с наступлением сильных морозов, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам медика, из-за низких температур может возникнуть переохлаждение и обморожение. Поэтому важно правильно одеваться в сильные морозы.

ФОТО: vokrugsveta.ru





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