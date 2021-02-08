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Президент собрал совещание для обсуждения последних штрихов подготовки к Всебелорусскому народному собранию
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения вопросов по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания. Об этом
Всебелорусское народное собрание – общее собрание представителей ветвей власти, народа и работников предприятий, деятелей культуры и науки.
Фото БЕЛТА
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Президент собрал совещание для обсуждения последних штрихов подготовки к Всебелорусскому народному собранию
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание для обсуждения вопросов по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания. Об...
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