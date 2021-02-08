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«Комнаты плача» предложили открыть для беременных женщин в Польше
Источник материала: ОНТ
В Министерстве юстиции Польши предложили организовать специальные «комнаты плача» для беременных. Об этом рассказал портал
Так в ведомстве предложили поддержать беременных женщин после вступления в силу решения Конституционного суда, запрещающего аборты.
Как сообщили авторы инициативы, беременные могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Также там планируют оказывать социальную и психологическую помощь.
Согласно новому закону, аборт в Польше теперь можно сделать только в нескольких случаях: когда беременность угрожает жизни матери и если есть поражения плода, опасные для женщины. Вместе с тем тяжелые заболевания, например синдром Дауна и инвалидность будущего ребенка, не являются основанием для аборта.
После этого предложения Министерство юстиции Польши подверглось критике со стороны противников данного закона.
Так, в ответ на щедрое предложение беременным поплакать в специальной комнате, политический журналист Rzeczpospolita Михал Коланко написал, что эти реплики напомнили ему «Рассказ служанки».
Фото: РИА «Новости»
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В Министерстве юстиции Польши предложили организовать специальные «комнаты плача» для беременных. Об этом рассказал портал Notes from Poland. Так в ведомстве...
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