«Комнаты плача» предложили открыть для беременных женщин в Польше

Источник материала: ОНТ

В Министерстве юстиции Польши предложили организовать специальные «комнаты плача» для беременных. Об этом рассказал портал Notes from Poland .

Так в ведомстве предложили поддержать беременных женщин после вступления в силу решения Конституционного суда, запрещающего аборты.

Как сообщили авторы инициативы, беременные могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Также там планируют оказывать социальную и психологическую помощь.

Согласно новому закону, аборт в Польше теперь можно сделать только в нескольких случаях: когда беременность угрожает жизни матери и если есть поражения плода, опасные для женщины. Вместе с тем тяжелые заболевания, например синдром Дауна и инвалидность будущего ребенка, не являются основанием для аборта.

После этого предложения Министерство юстиции Польши подверглось критике со стороны противников данного закона.

Так, в ответ на щедрое предложение беременным поплакать в специальной комнате, политический журналист Rzeczpospolita Михал Коланко написал, что эти реплики напомнили ему «Рассказ служанки».

«Я бы предпочла, чтобы польское государство сделало все [возможное], чтобы женщинам не приходилось плакать», - написала Рената Грохал, журналист Newsweek Polska.

Фото: РИА «Новости»

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