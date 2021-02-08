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«Комнаты плача» предложили открыть для беременных женщин в Польше

08.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Комнаты плача» предложили открыть для беременных женщин в Польше

В Министерстве юстиции Польши предложили организовать специальные «комнаты плача» для беременных. Об этом рассказал портал Notes from Poland.

Так в ведомстве предложили поддержать беременных женщин после вступления в силу решения Конституционного суда, запрещающего аборты.

Как сообщили авторы инициативы, беременные могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать. Также там планируют оказывать социальную и психологическую помощь.

Согласно новому закону, аборт в Польше теперь можно сделать только в нескольких случаях: когда беременность угрожает жизни матери и если есть поражения плода, опасные для женщины. Вместе с тем тяжелые заболевания, например синдром Дауна и инвалидность будущего ребенка, не являются основанием для аборта.

После этого предложения Министерство юстиции Польши подверглось критике со стороны противников данного закона.

Так, в ответ на щедрое предложение беременным поплакать в специальной комнате, политический журналист Rzeczpospolita Михал Коланко написал, что эти реплики напомнили ему «Рассказ служанки». 

«Я бы предпочла, чтобы польское государство сделало все [возможное], чтобы женщинам не приходилось плакать», - написала Рената Грохал, журналист Newsweek Polska. 

Фото: РИА «Новости»

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В Министерстве юстиции Польши предложили организовать специальные «комнаты плача» для беременных. Об этом рассказал портал Notes from Poland. Так в ведомстве...
 
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