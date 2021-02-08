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В Мьянме прошёл митинг против госпереворота

08.02.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мьянме прошёл митинг против госпереворота

В Мьянме прошёл митинг против государственного переворота. Люди вышли на улицы столицы и одного из крупнейших городов страны – Янгона. 

Демонстрантов полиция разогнала водомётами. Массовые акции протеста проходят после захвата власти военными в начале февраля. Они объявили о введении режима чрезвычайного положения и заключили под стражу президента страны и лидера правящей партии. Временным президентом стал командующий вооружёнными силами. Военные заблокировали Twitter и Instagram, а накануне ограничили доступ и в Facebook. Блокада социальных сетей, по их словам, сделана «для сохранения стабильности в стране», в которой 10 лет назад уже менялась власть. Военные уже представили обновлённый список кабмина. Сторонники новой власти уже заняли министерские посты. А простые жители 53-миллионной Мьянмы из-за очередного госпереворота скупают продукты и стоят в очередях к банкоматам. 

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В Мьянме прошёл митинг против государственного переворота. Люди вышли на улицы столицы и одного из крупнейших городов страны – Янгона.  Демонстрантов полиция...
 
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