Цена нефти Brent превысила $60 за баррель

Источник материала: ОНТ

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent выросла на 1,21% на лондонской бирже ICE и достигла в пике $60,06 за баррель. Об этом говорят данные торговой площадки, пишет ТАСС.

В последний раз стоимость нефти Brent превышала отметку $60 за баррель 7 января 2020 года. Цена апрельского фьючерса на нефть WTI выросла до $57,34 за баррель.

Двигателем роста аналитики считают спрос со стороны Китая. В китайские порты в конце прошлой недели направились больше 120 танкеров. Это максимум за полгода. Речь идёт о перевозке порядка 250 миллионов баррелей нефти. Среди других причин подорожания – сокращение запасов в США и продвижение демократами пакета стимулов почти на $2 триллиона для спасения Америки в условиях ковида.

Рынок находится и в ожидании новостей о дате встречи ОПЕК+. Она может состояться в начале июня. На стоимость нефти влияет и сокращение добычи Саудовской Аравией дополнительно на миллион баррелей в сутки. Однако трейдеры считают маловероятным, что подъём нефти долго продолжится. Производители просто начнут наращивать добычу.

ФОТО: © Егор Алеев/ТАСС

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